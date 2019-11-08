Times: власти Антигуа и Барбуды призывают Гарвард компенсировать им рабскую эксплуатацию местного населения

Власти Антигуа и Барбуды грозятся подать в суд на Гарвардский университет, пишет The Times. Как поясняет издание, они пытаются добиться от последнего компенсации за эксплуатацию и угнетение рабов, которым занимался на островах Карибского бассейна один из основателей юридического факультета Гарварда Исаак Роялл-младший.
Юридическому факультету Гарвардского университета грозит иск со стороны государства Антигуа и Барбуда, пишет The Times.
Произойдёт это в том случае, если со стороны учебного заведения не поступит предложения о компенсации за действия одного из основателей факультета Исаака Роялла-младшего, который занимался эксплуатацией и угнетением рабов в островах в Карибском бассейне.
В жёстком письме, адресованном президенту Гарвардского университета Лоуренсу Бэкоу, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что, по мнению его правительства, «отказ Гарварда признать свои обязательства перед Антигуа, а также признать то пятно, которое он несёт на себе за извлечение выгоды из крови нашего народа, является шокирующим, если не аморальным».
Как отметил Браун, основатель юридического факультета Исаак Роялл-младший оставил университету часть своего состояния, которое было накоплено благодаря доходам от сахарной плантации на Антигуа.
Бэкоу ответил на это письом, указав на усилия, предпринимаемые университетом для того, чтобы признать свои связи с рабством.
В частности, он написал, что Гарвард, «решительно настроен предпринять дополнительные шаги, чтобы изучить исторические связи его учебного заведения с рабством».
Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун, между тем, напомнил, что Университет Глазго «выделил ресурсы» новому университету его страны, тем самым политик намекнул на то, что Гарварду следует поступить таким же образом, пишет The Times.
Получив ответ от Гарвардского университета, Браун в интервью изданию Miami Herald заявил, что если это учебное заведение «не сможет принять осмысленное участие», то его страна будет вынуждена использовать «все доступные ей правовые средства».
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