Bloomberg: приняли за вора — в США студент требует от Apple $1 млрд за ошибку с распознаванием лиц

Американский студент подал иск против корпорации Apple и требует выплатить ему $1 млрд за то, что система распознавания лиц компании по ошибке приняла его за вора, пишет Bloomberg. В результате молодой человек был арестован и испытал, по его словам, «тяжёлый стресс».

Студент из Нью-Йорка подал иск против компании Apple на $1 млрд, пишет Bloomberg. 18-летний Усман Бах обвиняет корпорацию в том, что её система распознавания лиц ошибочно приняла его за вора, совершившего серию краж в фирменных магазинах Apple.

В результате в ноябре прошлого года студент был арестован у себя дома. В ордере на арест была фотография подозреваемого, на которого, по словам Баха, он не похож.

Одна из краж, в которых обвиняли молодого человека, произошла в Бостоне в тот самый день, когда он был на выпускном вечере в Нью-Йорке, на Манхэттене, отмечает издание со ссылкой на содержание иска.

Студент заявляет, что ранее потерял свои ученические водительские права, в которых не было фотографии. Их, возможно, нашли или украли настоящие воры и использовали для совершения преступлений.

Как полагает Бах, в результате система распознания лиц, которую компания Apple, по его словам, использует для отслеживания людей, подозреваемых в кражах, по ошибке связала его имя с лицом преступника.

Истец указывает на то, что он «был вынужден отвечать на множество ложных обвинений, что привело к тяжёлому стрессу и лишениям».

Корпорация Apple отказалась комментировать данный иск, отмечает Bloomberg.