Барби против Аси: на украинскую компанию подали в суд за кукольное воровство

Компания — создатель куклы Барби «Маттел Инк» обратилась в суд Киева с вопросом о запрете производства украинской куклы Аси. Как сообщают «Вести», в «Маттел Инк» считают, что украинское предприятие, производящее Асю, нарушает их авторские права.
Компания «Маттел Инк», мировой производитель куклы Барби, обратилась в суд города Киева с вопросом о запрете производства украинской куклы Аси. Как пишут «Вести», решение об открытии производства по данному делу находится в украинском Едином государственном реестре судебных решений.
«Маттел Инк» считает, что украинское ООО «Паритет-Тойс», которое производит куклу Асю, нарушает их авторские права, поскольку ответчик импортирует и продаёт куклы. Компания — создатель куклы Барби просит суд взыскать с украинской компании более 20 тыс. гривен и запретить «распространение образцов скульптуры куклы».
Согласно требованиям Хозяйственного кодекса суд требует у ООО «Паритет-Тойс» информацию о поставках куклы Аси и отчёт о реализации продукта на Украине с 2016 года. Также суд обязывает истца предоставить оригиналы всех документов о споре. Подготовительное заседание суда назначено на 17 сентября.
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