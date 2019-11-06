Times: впервые системе распознавания лиц в Китае бросили вызов

Широкому применению технологии распознавания лиц в Китае впервые бросили вызов, пишет The Times. Первым же, кто это сделал, стал профессор права Чжэцзянского научно-технического университета в Ханчжоу, которого возмутила установка подобной системы в городском сафари-парке, уточняет британская газета.
Впервые «широкому применению» технологии распознавания лиц в Китае «бросили вызов», сообщает The Times.
Первым же человеком, кто это сделал, стал китайский академик, профессор права Чжэцзянского научно-технического университета в Ханчжоу Го Бин, уточняет британская газета.
Академик подал иск в суд на городской сафари-парк, после того как на его территории была установлена система распознавания лиц, а сотрудники парка потребовали от него сфотографироваться, поясняет издание.
«Подобная информация считается конфиденциальной. Если произойдёт утечка и ею нелегально воспользуются в корыстных целях, собственность и личная безопасность человека может оказаться под угрозой», — заявил профессор.
По словам китайского академика, сафари-парк в Ханчжоу нарушает таким образом закон о правах потребителей.
Как отмечает The Times, в последнее время технология распознавания лиц получает в Китае всё большее применение: в частности, камеры наблюдения с высоким разрешением устанавливаются на концертах и в торговых центрах.
Кроме того, китайские власти хотят вести наблюдение за пешеходами и штрафовать их за пересечение улиц на красный свет. Университеты же намерены внедрить технологию распознавания лиц, чтобы контролировать посещаемость студентов. Тем временем компании в Китае хотят использовать её для наблюдения за сотрудниками, чтобы якобы повысить их работоспособность, перечисляет британское издание.
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