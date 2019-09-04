SCMP: «на Западе их бы за это засудили» — в китайских вузах камеры проследят за поведением студентов
В Китайском фармацевтическом университете в городе Нанкин на входе и в двух аудиториях установили систему распознавания лиц, чтобы следить за посещаемостью и поведением студентов, сообщает South China Morning Post.
Тем самым Китайский фармацевтический стал одним из первых высших учебных заведений Китая, установивших подобную систему, говорится в объявлении на сайте нанкинского вуза.
«Благодаря этой системе менеджерам проще следить за студентами, — заявил директор информационного центра Китайского фармацевтического университета Сю Цзянчжень. —Установленная в аудиториях система позволяет наблюдать за тем, как студенты учатся: например, слушают ли они лекции, сколько раз они поднимают голову, не спят ли они и не играют ли в игры на мобильных телефонах».
Установили систему распознавания лиц в Китайском фармацевтическом и для того, чтобы студенты не прогуливали лекции и не уходили с занятий раньше, пояснил Сю.
Впрочем, в сети у «этого плана» сразу нашлись критики, которые выразили озабоченность по поводу соблюдения конфиденциальности студентов и преподавателей, отмечает китайское издание South China Morning Post.
«Ну и что за талант они пытаются таким образом развить, — цитирует издание одного из пользователей китайской социальной сети Weibo. — Никогда не видел, чтобы где-нибудь применялся подобный метод».
Другой пишет: «Если бы подобную систему установили в Европе или Америке, то их бы засудили, а университет закрыли бы».
На что директор информационного центра Китайского фармацевтического университета Сю Цзянчжень попросту заявил, что вуз консультировался с полицией, и как объяснили сотрудники правоохранительных органов, установка подобной системы не будет вмешательством в частную жизнь, поскольку аудитории считаются общественными местами.
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