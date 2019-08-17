Bild: «Германия может гордиться» — спрос на немецкое образование неуклонно растёт

Иностранные студенты «любят Германию»: ни одна не англоязычная страна не пользуется такой популярностью среди учащихся из-за границы, как ФРГ, пишет Bild. Согласно результатам последнего исследования, федеративная республика заняла четвёртое место — после США, Великобритании и Австралии — в списке государств по количеству зачисленных в вузы иностранных студентов, обогнав тем самым даже Францию, отмечает немецкий таблоид.

Иностранные студенты «любят Германию»: ни одна не англоязычная страна не пользуется такой популярностью среди учащихся из-за границы, как ФРГ, пишет Bild.

Согласно результатам последнего исследования «Открытая наука — 2019», Германия заняла четвёртое место — после США, Великобритании и Австралии — в списке стран по количеству зачисленных в вузы иностранных студентов, обогнав тем самым даже Францию, отмечает немецкий таблоид.

В частности, продолжает издание, в октябре 2017 года учёбу в немецких вузах начали 282 тыс. студентов из-за границы.

Как заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, Германия становится всё более привлекательной на международной арене.

«Мы можем этим гордиться, и это (результаты исследования. — ИноТВ) должно нас подстегнуть к тому, чтобы стать ещё лучше», — констатировала Карличек.

Кроме того, добавляет Bild, за последние десять лет, по данным Немецкого центра исследований в сфере науки и высшего образования (DZHW), количество иностранных учёных в вузах Германии увеличилось почти вдвое.

Больше всего учёба в вузах Германии привлекает студентов из Китая (37 тыс.), Индии (17,3 тыс.), Австрии (11,1), Российской Федерации (10,8 тыс.), Италии (8,9 тыс.) и Сирии (8,6 тыс.), перечисляет немецкий таблоид.

В исследовании также уточняется, что более 80% иностранных студентов учёбу в Германии порекомендовали их друзья и знакомые.

При этом, подчёркивает издание, многие иностранцы, делая выбор в пользу немецких высших учебных заведений, руководствовались не только высоким качеством образования в Германии, но и финансовыми соображениями.

«В отличие от вузов в англосаксонских странах учёба в них бесплатная, а стоимость жизни в Германии сравнительно низкая», — поясняет Bild.