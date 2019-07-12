Telegraph: в британских вузах абитуриентов из КНР стало больше, чем из Северной Ирландии

В последнее время британские университеты фиксируют стремительный рост числа абитуриентов из Китая, сообщает The Daily Telegraph. Такую тенденцию связывают с расширением китайского среднего класса, а также с тем, что студенты из Поднебесной всё чаще предпочитают Великобританию Америке, куда из-за торговой войны стало сложнее получить учебную визу.

За последний год число китайских абитуриентов в британских вузах выросло на 30% — с 15 240 человек до 19 760, сообщает The Daily Telegraph. В то же время число жителей Северной Ирландии, подающих заявления на приём в те же университеты, сократилось на 4% и составило 18 520 человек.

Как отмечает издание, высшее образование в Великобритании пользуется среди активно растущего китайского среднего класса большой популярностью. А британские вузы с радостью принимают студентов-иностранцев, потому что их обучение стоит дороже. Правда, если говорить об иностранцах, то, по законам ЕС, британцы не должны брать с европейских студентов больше, чем с собственных, зато цену на обучение иностранных студентов не из Евросоюза вузы могут устанавливать по своему усмотрению.

По словам директора Оксфордского центра изучения высшего образования Дэвида Палфреймана, помимо растущего среднего класса в Китае, причиной увеличения числа студентов из КНР в Великобритании может быть то, что политика Дональда Трампа и торговая война с США отпугнули абитуриентов из Поднебесной от американских вузов. Из-за подозрений в шпионаже Вашингтон ужесточил условия выдачи виз для китайских студентов, в особенно для тех, кто учится в научно-технической сфере.

Согласно недавнему исследованию, пятая часть китайских студентов в качестве своей первой страны для обучения за рубежом называют именно Великобританию. В Америке же хотят учиться 17% абитуриентов из КНР.

Кроме того, более привлекательными британские вузы для иностранцев сделал просевший фунт, обеспечив менее дорогостоящее обучение по сравнению с другими странами. В целом, в этом году заявки на обучение в Великобритании подали рекордные 81 340 иностранных абитуриентов не из стран ЕС.

Тем не менее руководитель Института изучения высшего образования Ник Хиллман считает, что вузам не следует слишком сильно полагаться на иностранные источники дохода, ведь большое количество китайских студентов означает, что прибыль университетов будет в значительной мере зависеть от политических отношений между Лондоном и Пекином на текущий момент. «Если бы мы, что было с нашей стороны очень глупо, не уступили свою сильную позицию в наборе студентов из Индии, с балансом сейчас всё обстояло бы лучше», — отметил Хиллман.