Французская публицистка: «позитивная дискриминация» в элитных вузах ведёт к еще большему неравенству

Французские власти намерены проводить политику «позитивной дискриминации» при приёме в элитные вузы, чтобы обеспечить доступ к образованию в них представителям меньшинств и выходцам из неблагополучных районов, пишет Le Figaro. Однако, как отмечает живущая в США французская публицистка Джеральдин Смит, в Америке эта практика привела только к росту неравенства и нетерпимости.

Французские власти хотели бы видеть больше «культурного разнообразия» при приёме в лучшие учебные заведения страны, пишет Le Figarо. Цель состоит в том, чтобы «модернизировать французское высшее образование», допустив к нему людей из разных, в том числе неблагополучных, социальных кругов — вероятно, вдохновляясь моделью, принятой в американских университетах. О том, как эта система проявила себя в США спустя 50 лет после её введения, издание побеседовало с Джеральдин Смит, французской публицисткой, последние 11 лет живущей в Америке.

По мнению Смит, само по себе желание «сломать феномен самовоспроизводства элит» достойно похвалы. В 1961 году США президент Джон Кеннеди ввёл в оборот термин «позитивной дискриминации»*, однако в полном объёме эта политика заработала после окончания расовой сегрегации. При этом, по словам Смит, итоги внедрения этой борьбы с неравенством оказались смешанными: так, 67% студентов Гарварда в 2018 году всё ещё являлись выходцами из богатейших семей страны, составляющих 20% от всего числа граждан, притом что доходы выпускника этого университета почти в три раза превышают средние по стране. Что касается расового неравенства, оно после введения политики «позитивной дискриминации» стало только глубже, уверена собеседница издания.

Французское правительство подумывает о введении квот на приём студентов — представителей меньшинств или выходцев из неблагополучных районов, однако в США эта практика была признана неконституционной, замечает публицистка. При этом университеты могут сами указывать расовую принадлежность в качестве критерия при приёме студентов для поддержки «культурного многообразия» — чем учебные заведения активно пользуются, боясь навлечь на себя гнев активистов, а также стремясь выглядеть «достаточно либеральными».

В США этот феномен «достиг ужасающих масштабов», — признаётся Смит. Отныне студенческие братства, общежития, вечеринки и «безопасные пространства» зачастую организуются по принципу «идентичности». «Чёрные, белые, ЛГБТ, женщины, азиаты — все остаются в компании своих», — поясняет собеседница Le Figaro.

Согласно популярной идее, «чтобы иметь возможность открыться другим в будущем, нужно сначала находиться в компании своих, чтобы стать сильнее», однако на деле такой «междусобойчик» ведёт к росту недоверия между всё больше отдаляющимися друг от друга группами и «запредельным» формам нетерпимости. Так, случай, наделавший шума во Франции, когда студенты сорвали постановку пьесы Эсхила в Сорбонне за то, что на студентах были надеты чёрные маски, — в американских университетах привычное дело. Такая «переоценка идентичности», по убеждению Смит, является побочным и нежелательным эффектом политики «позитивной дискриминации».

* Affirmative action — программа, предполагающая учёт при приёме на работу и в учебные заведения принадлежности кандидата к определённой расе, принятая в США в начале 1960-х годов (прим. ИноТВ).