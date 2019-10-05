Daily Telegraph: «серьёзная угроза для конфиденциальности» — правозащитники осудили внедрение во Франции технологии распознавания лиц

Франция намерена стать первой страной в Евросоюзе, которая будет использовать технологию распознавания лиц, сообщает The Daily Telegraph. Тем самым французское правительство якобы хочет предоставить гражданам возможность осуществлять защищённую цифровую идентификацию личности, отмечает британское издание.

Франция намерена стать первой страной в Европейском союзе, которая будет использовать технологию распознавания лиц, чтобы у граждан якобы была возможность осуществлять защищённую цифровую идентификацию личности, сообщает The Daily Telegraph.



Речь идёт о приложении Alicem, которое правительство президента Эммануэля Макрона планирует внедрить уже в ноябре этого года, уточняет британская газета.



Alicem позволит любому человеку, решившему использовать это приложение, «безопасно подтвердить свою личность в интернете», говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Франции.



Принцип действия Alicem следующий: чтобы подтвердить личность, приложение считывает чип электронного паспорта и сопоставляет биометрическое фото документа с пользователем телефона при помощи технологии распознавания лиц.



Как только личность установлена, пользователь приложения получает доступ к большому количеству различных государственных онлайн-услуг без каких-либо дополнительных проверок, поясняет The Daily Telegraph.



Критики, однако, предупреждают, что подобное приложение представляет серьёзную угрозу для личной информации пользователей, поскольку такие страны, как, например, Китай включают биометрические параметры для распознавания лиц в базы с персональными данными граждан.



В правительстве Макрона, однако, настаивают, что подобное во Франции практиковаться не будет, и уверяют, что снимки, сделанные в процессе распознавания лица, будут стёрты «в считанные секунды» после регистрации.