Жители Украины проголосовали за Владимира Зеленского потому, что он обещал положить конец конфликту с Россией, однако в итоге украинский президент сегодня оказался на краю того же лезвия, по которому страна шла не один десяток лет. Как пишет The Wall Street Journal, из-за борьбы Украины с Россией Киев стал более зависимым от поддержки Европы и США и мишенью для амбиций Москвы и Вашингтона, поэтому украинцы опасаются, что из этой борьбы победителем выйдет Владимир Путин.

Украинцы привели Владимира Зеленского к власти, поскольку он обещал положить конец конфликту с Россией. Однако, как пишет The Wall Street Journal, попытки Зеленского достичь мира вызывают на Украине сопротивление: многие украинцы, в том числе ультраправые националисты, обвиняют президента в капитуляции перед Москвой.

Как отмечает издание, критики опасаются, что голосование в неподконтрольных Киеву районах может подготовить почву для прихода пророссийских сил к власти на востоке страны, в результате чего Москве будет легче оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Киева. Украинский президент отвергает утверждения о том, что он капитулирует перед Кремлём, и заявляет, что его конечной целью является достижение мира на Украине.

Сегодня из-за борьбы Украины с Россией Киев стал более зависимым от поддержки Европы и США и мишенью для амбиций Москвы и Вашингтона, соперничающих между собой. В итоге Владимир Зеленский оказался на краю того же лезвия, по которому Украина шла не один десяток лет.

«Украинцы веками боролись против имперских амбиций России. Мы понимаем, что российские империалистические идеи не могут существовать без Украины в составе её империи. Мы боимся, что Украина будет частью России, сателлитом России», — рассказал изданию Юрий Гудыменко, соучредитель партии «Демократический топор», которая называет себя праволиберальной политической организацией.

Как заключает издание, Россия уже давно оказывает своё гнетущее воздействие на украинскую внутреннюю политику. В 2004 году в результате президентских выборов пророссийский кандидат Виктор Янукович одержал победу над лидером оппозиции Виктором Ющенко, возможная победа которого могла бы стать реальной угрозой для Москвы.После того как в стране начались массовые протесты, Верховный суд Украины аннулировал результаты, и по результатам повторного голосования Ющенко победил.

Виктор Янукович, который в 2010 году вновь принял участие в выборах и стал президентом, бежал в Россию после того, как в 2014 году вспыхнули массовые беспорядки. Впоследствии президентом был избран прозападный бизнесмен Пётр Порошенко. В итоге непростые отношения Киева с Москвой осложнило то, что Порошенко не выполнил обещание покончить с повальной коррупцией и повысить уровень жизни.

«На выборах, состоявшихся в апреле, бывшего президента с лёгкостью победил Зеленский. И теперь его соотечественники не хотят, чтобы его победил Путин», — подводит итог автор материала.