CNN объяснил, как Украина оказалась в центре противостояния России и Запада

То, что Украина оказалась замешанной в деле об импичменте президента США, кажется удивительным, однако на самом деле для США происходящее в Киеве всегда было крайне важно, считает CNN. Как поясняет телеканал, географическое положение «буферного государства» между Россией и Европой всегда ставило Киев в центр противостояния России и Запада.

Разумеется, в центре бури вокруг импичмента в США находится Украина. Как же это государство получило столь значительную роль? Нина Дос Сантос расскажет нам об истории, давнем гене борьбы политических тяжеловесов в стране, а также о том, почему случившееся на Украине не всегда остаётся на Украине.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Я не хочу быть замешанным...

НИНА ДОС САНТОС, редактор европейской службы CNN: Президент Украины, может, и не хочет быть ни в чём замешанным, однако его страна оказалась в центре следствия по делу об импичменте.

АДАМ ШИФФ, председатель комитета по разведке палаты представителей США: Пожалуйста, поднимите правую руку, и я приведу вас к присяге.

НИНА ДОС САНТОС: Итак, как же мы к этому пришли?

ЛЕСЛИ ВИНЬЯМУРИ, ChatamHouse: Ну, если посмотреть на географическое положение Украины, мы увидим, что она находится подле России. При этом она склоняется к Западу, но Запад не слишком тепло её принимает.

НИНА ДОС САНТОС: До распада Советского Союза Украина называлась Украинской Советской Социалистической Республикой и находилась строго в пределах сферы влияния Москвы. В 1991 году этому был положен конец, и Украина оказалась на перепутье.

ЛЕСЛИ ВИНЬЯМУРИ: Такой простор для воображения, для переосмысления Европы. Я думаю, Украина оказалась в особенно трудном положении по двум причинам. Первая причина в том, что она была не просто периферийной советской республикой, она занимала центральное место в представлении Советского Союза о себе самом, то есть имела важнейшее значение для России. Вторая причина в большом количестве ядерного оружия.

НИНА ДОС САНТОС: Советские власти оставили на Украине более двух тысяч единиц ядерного оружия. Это вылилось в непредвиденный кризис, который был урегулирован с помощью соглашения 1994 года, по которому Киев отказался от данного типа вооружений, а Россия, США и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы украинского государства.

Однако в 2014 году она вновь оказалась в центре противостояния России и Запада. В феврале массовые протесты изгнали из страны пророссийского президента Виктора Януковича. Месяц спустя Россия отправила войска специального назначения в Крым и аннексировала* его. За возвращение этой потерянной территории Украина борется до сих пор.

ЛЕСЛИ ВИНЬЯМУРИ: Способность Украины избавиться от коррупции, повысить профессионализм своей армии, по-настоящему сохранять свою независимость полностью зависит сегодня от того, будут ли США продолжать поддерживать её. Это даёт Соединённым Штатам и, в данном случае, президенту колоссальный рычаг давления.

НИНА ДОС САНТОС: Эта страна, по сути, представляет собой буфер, не так ли?

ЛЕСЛИ ВИНЬЯМУРИ: Да, сейчас перед нами стоит необходимость сохранить статус буферного государства, однако нельзя также отказывать украинскому народу в праве на большее слияние с Западом — в первую очередь экономическое, но возможно, и политическое.

НИНА ДОС САНТОС: Может, Украину и отделяют от США тысячи километров, однако сомнительное прошлое страны, так же как её неясное будущее, означает, что для Капитолийского холма происходящее в Киеве крайне важно.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).