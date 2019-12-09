MAZ: поможет миру в Донбассе — премьер Тюрингии призвал отменить «бесполезные санкции»

Перед стартом саммита «нормандской четвёрки» в Париже премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов потребовал существенно ослабить западные штрафные меры против России, сообщает Märkische Allgemeine. Более того, глава тюрингского правительства даже допустил полную отмену «бесполезных санкций», отмечает немецкое издание.

Непосредственно перед началом саммита «нормандской четвёрки» в Париже премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов потребовал существенно ослабить санкции Запада против Москвы, сообщает Märkische Allgemeine.

Более того, глава правительства Тюрингии «даже допустил полную отмену» антироссийский санкций, отмечает немецкая газета.

«Высшей целью должно быть улучшение ситуации, в которой оказалось гражданское население (на востоке Украины. — ИноТВ). Послабление или отмена бесполезных санкций может поспособствовать процессу мирного урегулирования», — выразил уверенность Рамелов.

По словам премьер-министра Тюрингии, он бы поприветствовал любой шаг на пути к миру и стабильности в Донбассе.

«Улучшение отношений между Россией и Украиной имело бы большое значение и для Тюрингии с экономической точки зрения», — добавил Бодо Рамелов.

Кроме главы правительства Тюрингии отменить санкции Запада против Российской Федерации также регулярно требует премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, напоминает немецкая Märkische Allgemeine.

Что же касается предстоящего саммита в нормандском формате, то в Париже Россия и Украина при посредничестве Франции и Германии предпримут новую попытку урегулировать конфликт в Донбассе. В переговорах же примут участие лидеры стран «нормандской четвёрки» Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Владимир Зеленский, уточняет издание.