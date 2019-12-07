Deutschlandfunk: в Сочи немецкий бизнес расхвалили и пообещали не разочаровать

Во время переговоров с немецкими топ-менеджерами в Сочи глава Кремля Владимир Путин похвалил прагматизм компаний из Германии, сообщает Deutschlandfunk. В ходе встречи российский лидер также заверил делегацию из ФРГ, что Россия продолжит быть надёжным экономическим партнёром.

В ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с топ-менеджерами немецких компаний в Сочи стало понятно, что Москва не собирается отказываться от транзита газа через Украину, передаёт Deutschlandfunk.

Как подчеркнул в ходе переговоров глава Кремля, строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море «совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины».

«Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности», — добавил президент Российской Федерации.

Во время переговоров Владимир Путин также похвалил прагматизм компаний из Германии и заверил высокопоставленных представителей немецкого бизнеса, что Российская Федерация продолжит быть надёжным экономическим партнёром.

«Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнёров России после Китайской Народной Республики. Совсем недавно Германия занимала первое место. Надеюсь, мы к этой ситуации ещё вернёмся», — выразил надежду российский лидер.

В свою очередь, в ходе переговоров в Сочи гости из Германии дали понять, что немецкий бизнес возлагает большие надежды на саммит «нормандской четвёрки», который пройдёт в начале следующей недели в столице Франции.

«Мы надеемся, что после встречи в Париже будет запущен процесс отмены санкций. Ведь миллиарды, которые мы теряем из-за санкций, можно инвестировать в восстановление экономики и повышение конкурентоспособности нашего континента», — заявила в ходе переговоров в Сочи заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер.