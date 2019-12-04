Les Echos: на зиму газа Франции хватит, но зависимость от России всё ещё беспокоит

Хотя мало кто во Франции сомневается в обеспеченности страны газом на зиму, проблема энергетической зависимости страны от России, Алжира и в будущем США продолжает вызывать беспокойство, пишет Les Echos. Помимо этого задача перехода на экологичные источники энергии всё ещё остаётся нерешённой и требует значительных инвестиций, отмечает автор статьи. Заняться этими проблемами с целью демонстрации наличия у Европы стратегического видения газета предлагает новому составу Европейской комиссии.
Объявление французских транспортёров газа о том, что даже в случае морозов недостатка газа зимой в стране не будет, никого особенно не удивило, пишет Les Echos. «Помимо нескольких специалистов отрасли, никто в стране всерьёз не обеспокоен опасностью отключения газа», — отмечает издание.
Системы транспортировки этого энергоресурса во Франции современны и эффективны, а транспортёры, компании GRTgaz и Teréga договорились о совместном управлении поставками и координации своих действий.
Однако, по словам газеты, за этими безмятежными и довольными заявлениями кроется двойная проблема. Первая заключается в серьёзной зависимости Франции и Европы в целом от поставок природного газа из России и Алжира сегодня и вероятной зависимости от поставок сжиженного газа из США в будущем. Это означает зависимость от геополитического контекста и прямых договорённостей со странами — поставщиками газа, заключаемых в обход европейских структур.
Как предполагает издание, именно опасения касательно газовой зависимости лежат в основе промедлений Франции с выходом из программы атомной энергетики, оправдываемых желанием иметь свободу выбора в долгосрочной перспективе.
Второй проблемой являются амбиции Франции в области снижения выбросов углекислого газа к 2050 году, что требует перехода на возобновляемые источники энергии. Однако переход на использование ветрогенераторов, солнечной энергии и биометана — долгосрочный проект, требующий обширных инвестиций.
По мнению автора статьи, проблема энергетической независимости Европы и масштабных инвестиций в экологические источники энергии должна стать предметом обсуждения нового состава Европейской комиссии с целью демонстрации глобального стратегического видения Европы, поскольку прежний не особенно интересовался этими проблемами.
Вероятно, это позволит в будущем не задаваться вопросами, хватит ли Франции энергии, чтобы пережить зиму, заключает издание.
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