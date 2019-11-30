Nikkei: Россия развивает энергетическое партнёрство с Индией, но Китай остаётся в приоритете

Несмотря на то что в последнее время Москва и Дели активно развивают сотрудничество в энергетической сфере, в этом секторе Китай как партнёр для России по-прежнему играет главную роль, сообщает Nikkei Asian Review. Впрочем, несмотря на географические трудности, Кремль намерен укреплять отношения с Индией, что поможет ему диверсифицировать покупателей и расширить экономические контакты с Дели.

Россия и Индия развивают партнёрство в энергетическом секторе. Как обращает внимание Nikkei Asian Review, Дели ищет поставщиков, чтобы удовлетворить свои растущие энергетические нужды, но для России пока основным приоритетом в этой сфере остаётся сотрудничество с Китаем.

12 ноября крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp. заявила, что на фоне усиления напряжённости на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками энергоресурсов, она ведёт переговоры с «Роснефтью» об увеличении закупок и расширении инвестиций в российские проекты. Ресурс подчёркивает, что за последние годы Индия заняла место западного бизнеса, опасающегося связываться с энергетическим сектором Москвы, и инвестировала более $10 млрд в такие российские начинания, как «Сахалин-1», Ванкорское нефтегазовое месторождение и компанию «Таас-Юрях Нефтедобыча».

Кроме того, в последние месяцы Индия выражала заинтересованность в крупных проектах «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3», а также в масштабной программе «Роснефти» «Восток Ойл», которая оценивается в сумму $157 млрд.

Россия же в свою очередь строит в Индии атомные электростанции. А в 2017 году «Роснефть» приобрела долю в индийской Essar Oil.

Но на этом страны не намерены останавливаться, подчёркивает Nikkei Asian Review. Во время сентябрьского визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток Дели и Москва наметили пятилетний план по созданию «дальневосточного энергетического коридора», который поспособствует увеличению объёмов поставок российской нефти, газа и угля в Индию.

По словам доцента кафедры международных отношений Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Артёма Лукина, в энергетическом плане Индия нужна России, чтобы диверсифицировать своих покупателей и не зависеть исключительно от Европы и Китая.

Лукин считает, что с точки зрения геополитики у Индии перед Европой и Китаем даже есть определённые преимущества. Так, у Нью-Дели, в отличие от многих европейских стран, нет возражений против того, чтобы российские предприятия покупали доли в индийских нефтяных компаниях. А отношения с Китаем, хотя сегодня и находятся на высоком уровне, в долгосрочной перспективе представляют больше геополитических рисков, чем отношения с Индией.

Как считает старший партнёр московской консалтинговой фирмы Macro Advisory Крис Уифер, Россия использует энергетическое сотрудничество для развития контактов в других экономических сферах, а также в политике. Для Москвы, утверждает аналитик, хорошие политические отношения и деловые — идеальное сочетание. «С Индией мы явно наблюдаем хорошие политические отношения, и Россия хочет закрепить это с помощью хорошего экономического сотрудничества», — цитирует ресурс. С помощью энергетических сделок Россия намерена укрепить торговые связи с Индией, а также привлечь её инвесторов.

Для Индии развитие самих энергетических отношений с Россией — тоже важная задача. На сегодня 80% своей нефти Дели импортирует с Ближнего Востока, так что на фоне неспокойной ситуации в регионе Москва выглядит очень привлекательным партнёром.

Но несмотря на то, что Россия отвечает Индии взаимностью в стремлении укрепить энергетическое партнёрство, её «разворот к Азии по-прежнему главным образом происходит вокруг Китая». В 2016 году Россия обошла Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти для Поднебесной, а 2 декабря будет запущен долгожданный трубопровод «Сила Сибири», который ежегодно будет поставлять по 38 млрд кубометров газа в Китай. Таким образом КНР окажется на втором месте после Германии среди потребителей российского газа.

Как объясняет в комментарии Nikkei Asian Review Крис Уифер, Москве куда проще развивать энергетическое сотрудничество с Пекином, поскольку у двух стран есть общая граница. Индия попросту слишком далека от России, и эти географические реалии придётся учитывать — из Катара или даже Австралии танкером дешевле привезти сжиженный природный газ в Индию, чем с российского Ямала. Строить трубопровод, хотя и не невозможно, но опять-таки очень дорого, потому что прокладывать его придётся через Гималаи или Пакистан.

Ресурс также подчёркивает, что энергетика не единственная сфера, в которой в отношениях с Россией Пекин опережает Дели. Несмотря на то что на протяжении долгих лет Индия и Россия поддерживали плотное сотрудничество в оборонной сфере, в последние годы именно Китаю Москва поставляет свои передовые вооружения, включая истребители Су-35 и ЗРК С-400.

Впрочем, как считает Артём Лукин, если Россия «правильно разыграет свои карты», выбирать между двумя перспективными и конкурирующими друг с другом партнёрами ей не придётся. «Посмотрите на внешнюю политику России на Ближнем Востоке, где Москва, благодаря искусной дипломатии, со всеми поддерживает хорошие отношения, тогда как все игроки находятся практически на грани войны друг с другом. Почему бы нам так же не вести себя и с Индией и Китаем, особенно учитывая, что сами они вроде бы не слишком жаждут конфликта?» — рассуждает аналитик.