SCMP: «Сила Сибири» поможет Китаю избавиться от «грязного» производства

Несмотря на то что в сравнении с общим уровнем потребления энергоресурсов Китая объёмы поставок «Силы Сибири» будут не столь велики, совместный с Москвой проект поможет Пекину укрепить энергетическую безопасность, пишет South China Morning Post. Кроме того, благодаря российскому газу, производства на севере КНР смогут отказаться от угля и перейти на более «чистое» энергоснабжение.

В начале декабря Россия начнёт поставки природного газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири» — новый маршрут между одним из крупнейших производителей энергоресурсов в мире и крупнейшим импортёром в сфере энергетики.

Как напоминает South China Morning Post, проект «Сила Сибири» был подписан между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и «Газпромом» в рамках большой программы по развитию экономических и дипломатических отношений между Москвой и Пекином — отношений, которые стали ещё более близкими с момента подписания соглашения пять лет назад.

Находясь с визитом в Москве 25 ноября, заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн назвал совместный российско-китайский газовый проект «большим достижением», а также упомянул о 70-летии дипломатических отношений между двумя странами и недавно объявленной лидерами государств «новой эпохе всестороннего стратегического партнёрства». Газета подчёркивает, что ключевой для этого партнёрства стала именно область энергетики.

Трубопровод, который был протянут из газовых месторождений в Сибири в северо-восточную часть Поднебесной, будет качать по 38 млрд кубометров газа в год при полной пропускной мощности. Договор рассчитан на 30 лет — как утверждает «Газпром», самый большой контракт в истории компании. Впрочем, как подчёркивает South China Morning Post, эти цифры не выглядят такими внушительными на фоне 276,6 млрд кубометров газа, которые, по официальным данным, Китай использовал за один 2018 год.

Поднебесная импортирует сжиженный газ морским путём, а также качает его через трубопровод из Центральной Азии. «Сила Сибири», по мнению экспертов, станет для Пекина «важным стратегическим ресурсом», который поможет производствам на севере КНР отказаться от угля и перейти на более чистые энергоресурсы, а также диверсифицирует поставки. «Это хорошие новости для Китая, — считает руководитель Института исследований энергетической политики при Сямэньском университете Линь Боцян. — Во-первых, хотя объёмы поставок, на самом деле, не столь внушительны, это укрепит (энергетическую. — ИноТВ) безопасность. Во-вторых, проект будет гарантировать северо-восточной части Китая газ в достаточном количестве. В-третьих, в таких условиях будет проще обсуждать с Россией расширение в будущем».

По словам доцента Школы международных и региональных исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Чжан Синя, «Сила Сибири» представляет собой «символический» рубеж в энергетическом сотрудничестве между Москвой и Пекином. «Это наиболее важный знак сотрудничества. Если страны хотят продемонстрировать, какого прогресса добилось их партнёрство, это наиболее заметный, значимый пример», — утверждает Чжан.

Несмотря на определённые помехи, энергетика — та сфера, где сотрудничество между Россией и Китаем развивается наиболее гладко, уверен аналитик. На этой базе, по словам Чжана, в дальнейшем стороны смогут выстраивать и другие проекты в смежных сферах.