Bloomberg: российская «Сила Сибири» изменит расклад на мировых энергетических рынках

Запланированный на декабрь запуск нового российского трубопровода «Сила Сибири», который должен обеспечить всевозрастающие потребности Китая в голубом топливе, приведёт к заметным изменениям на мировом энергетическом рынке, пишет Bloomberg. Проект станет для Москвы страховкой и укрепит её позиции на переговорах с европейскими странами по поставкам газа, считает издание.

Россия разворачивается на восток. Страна, которая является крупнейшим экспортёром природного газа в мире, протянула из Сибири до китайской границы огромный трубопровод, который призван удовлетворить «ненасытный энергетический аппетит» Поднебесной, пишет Bloomberg.

Речь идёт о газопроводе «Сила Сибири». Он является одним из элементов плана президента Владимира Путина, который должен снизить зависимость его страны от европейского газового рынка и позволить ей подключиться к быстрорастущей азиатской экономике. Этот проект особенно важен для Китая, где внутреннее производство энергии не поспевает за спросом, поясняет издание.

По данным Международного энергетического агентства, только за последние два года потребление голубого топлива в Китае выросло на 33%. Спрос увеличился после того, как правительство потребовало, чтобы миллионы фабрик и домов перешли с угля на газ, чтобы избавиться от смога и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Российская часть газопровода длиной 2980 км свяжет новые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, который находится у границы с КНР. Оттуда голубое топливо пойдёт уже по китайской трубе протяжённостью 3370 км до Шанхая.

Российской частью проекта управляет «Газпром». В 2014 году компания подписала с China National Petroleum Corp 30-летний контракт на поставку 38 млрд кубометров газа ежегодно на рекордную сумму $400 млрд, напоминает издание.

Топливо начали закачивать в трубопровод в октябре. Его официальный пуск должен состояться в начале декабря. Как ожидается, на торжественной церемонии открытия будут присутствовать лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин.

На первом этапе «Газпром» планирует поставлять 10 млн кубометров в день и достичь проектной мощности в 2025 году. Вполне возможно, российская сторона протянет систему на запад, что позволит перемещать сибирский газ в оба направления, рассуждает Bloomberg.

«Сила Сибири» предоставляет Москве страховку на фоне её ухудшающихся отношений с ЕС, которые заметно испортились после «аннексии Крыма»* в 2014 году. И хотя до сих пор Россия в основном поставляет топливо на запад, она имеет огромные нетронутые запасы газа на Дальнем Востоке, которые находятся гораздо ближе к Китаю, чем к Европе, обращает внимание издание.

По словам Bloomberg, «Сила Сибири» изменит энергетическую расстановку сил на мировом рынке. Трубопровод укрепит позиции России на переговорах по газовым контрактам с европейцами. В результате Западу, возможно, придётся платить больше за российское топливо, чтобы гарантировать его поставки.

Параллельно с восточным проектом «Газпром» планирует открыть новый трубопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря. Он позволит вдвое увеличить объём поставок по северному маршруту и предоставит России возможность транспортировать газ в обход Украины в случае нового роста напряжённости, подчёркивает издание.

По словам Путина, цена поставляемого по «Силе Сибири» газа будет рассчитываться, исходя из цены на нефть, то есть по той же схеме, что и для европейских покупателей. Базовая стоимость составляет примерно $360 долларов за тысячу кубометров. В Пекине утверждают, что этого вполне достаточно, чтобы соперничать с центральноазиатским газом.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

