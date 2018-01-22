FT: Америка вынуждена греться сибирским газом из-за нехватки газопроводов
Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего гражданина Киргизии в Якутии, который призывал к терроризму и вербовал людей для террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, сообщили в управлении ФСБ России по региону.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о переходе батальона Захара Прилепина в подчинение Министерства внутренних дел ДНР.
Космонавты на Международной космической станции (МКС) не обнаружили новых следов сверления в обшивке корабля «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в индийском штате Керала. По данным ведомства, всего с 1 августа по 3 сентября из-за болезни умерло около 40 человек.
В Москве в пятницу, 14 сентября, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Прокуратура Сахалинской области начала проверку сообщений СМИ о заболевании пятидесяти детей серозным менингитом.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре и декабре текущего года, а также отметил важность этих переговоров.
В Федеральном бюро расследований после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери обеспокоены безопасностью российских перебежчиков, которые живут в США, сообщает The New York Times.
Министры иностранных дел Китая и Франции Ван И и Жан-Ив Ле Дриан выступили против политики односторонних действий, об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.
Беспрецедентно низкий уровень отношений между Россией и США можно считать аномалией, которая противоречит не только национальным интересам Москвы и Вашингтона, но и стран всего мира, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Американский лидер Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря США Джона Керри в незаконных встречах с властями Ирана.
В Facebook начали проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом в блоге сообщила менеджер социальной сети Антония Вудфорд.
Постоянное представительство США при ООН назначило на понедельник, 17 сентября, внеплановое заседание Совета безопасности по вопросу санкций против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкционный уклон политики Вашингтона негативно сказался на выдаче виз российским дипломатам.
Американская компания SpaceX анонсировала первый в мире пассажирский частный рейс вокруг Луны, который планируется осуществить с помощью ракеты-носителя BFR.
Народный артист России Михаил Асафов скончался в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий по этике и контролю за доходами, отметив, что будет следить за судьбой всех кейсов, собранных ею на посту председателя комиссии по достоверности сведений об имуществе парламентариев.
Центры управления полётами в Москве и Хьюстоне получили данные о постепенно нараставшей в течение нескольких дней утечке воздуха, которая была зафиксирована ещё до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. По данным издания, в конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%.
Силы обороны Израиля объявили, что закрыли программу по гуманитарной помощи, которую страна предоставляла сирийским гражданам вблизи границы.
Финский президент Саули Ниинистё заявил, что хотя страна и не является членом НАТО, присутствие альянса в Балтийском регионе важно для Финляндии.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал «путём в никуда» введение возможных новых санкций со стороны Вашингтона в отношении Москвы.
Административный суд Швеции принял иск активистов организации по защите окружающей среды ClientEarth с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в шведских водах.
Число очагов возгорания и взрывов в результате возможной утечки газа в американском штате Массачусетс возросло до 39, сообщили в местной полиции.
Глава Крыма Сергей Аксёнов посетит Дамаск с первым официальным зарубежным визитом. Об этом RT рассказал сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич поставки сжиженного природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу, а также вопросы НАТО.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как ещё не завершил свои планы на нынешнем посту.
В американском штате Массачусетс в городах Лоренс и Северный Андовер зафиксированы 17 очагов возгорания в результате возможной утечки газа, сообщает местная полиция.
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, предварительно, согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства.
Парламентская делегация Северной Кореи поучаствует в работе Второго Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Боевики произвели ракетный обстрел одной из улиц сирийского Алеппо, в результате атаки погиб ребёнок, ещё 13 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил обсуждение Россией, Украиной и Еврокомиссией ключевых элементов в контрактах на транзит газа.
Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что переговоры с российским коллегой Александром Новаком в Москве были продуктивными.
Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. В ходе переговоров были подняты темы строительства «Северного потока — 2», а также ситуации на Донбассе.
В Бостоне состоялись предварительные слушания по делу атакующего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джабари Бёрда, обвиняемого в домашнем насилии.
Власти Мексики отказались от получения $20 млн от Соединённых Штатов для депортации мигрантов в родные страны. Об этом сообщает Proceso со ссылкой на неназванного мексиканского чиновника.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает нелепыми обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы других стран.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с канадским нападающим Тайлером Сегином.
Председатель Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал заявил, что в район Азовского и Чёрного морей будут отправлены 270 бойцов морского спецназа.
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2017/18.
Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что американская сторона вправе наказывать страны за «нецивилизованное» поведение.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что масштабы распространения наркозависимости и алкоголизма среди граждан страны представляют реальную угрозу национальной безопасности государства.
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов встретился в Москве с вице-премьером Белоруссии Игорем Петришенко. Об этом сообщил представитель Силуанова.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» обменял шведского защитника Эрика Карлссона в «Сан-Хосе Шаркс».
Глава Volkswagen of America Хинрич Вобэкен заявил о завершении производства легендарной модели «Жук» в 2019 году.
Президент Украины Пётр Порошенко назначил официального представителя МИД Украины Марьяну Бецу на пост украинского посла в Эстонии.
Ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра (МАЦ).
США призвали власти Германии к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии, если там произойдёт новая химатка, сообщает газета Handelsblatt.