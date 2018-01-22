FT: Америка вынуждена греться сибирским газом из-за нехватки газопроводов

Согласно официальным данным, США ещё никогда не импортировали сжиженный природный газ из России, пишет Financial Times. Танкер Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн с российским СПГ на борту две недели назад. Судно направилось в США, чтобы доставить груз в терминал Everett, штат Массачусетс.

Когда танкер находился всего в двух днях пути от пункта назначения, он повернул обратно на восток. Как пояснили в компании Engie, эта задержка была вызвана погодными условиями. А к пятнице судно вновь вернулось на прежний курс и направилось к Бостону, указывается в статье.

С помощью этого газа, поясняет Financial Times, американская сторона намеревается пополнить свои запасы, истощившиеся в результате небывало холодной зимы в Америке.

Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, часть этого газа была доставлена с нового российского терминала «Ямал СПГ», который был официально открыт в прошлом месяце президентом Владимиром Путиным.

В статье отмечается, что на поставки нефти и газа из России санкции не действуют, однако «американским гражданам и тем, кто находится в США», запрещено финансировать компанию «Новатэк», которая играет ведущую роль в проекте «Ямал СПГ».

В компании Engie указали на то, что этот груз был приобретён в соответствии с торговым законодательством США.

«Перспектива того, что с помощью сибирского газа будут отапливать дома в Новой Англии, подчёркивает непростую роль энергетики в отношениях России с США», — указывает Financial Times.

Благодаря сланцевому буму США смогли «затмить» Россию, которая ранее была крупнейшим в мире производителем природного газа. С 2016 года Америка начала экспортировать сжиженный газ в другие страны, в том числе в соседние с Россией Польшу и Литву. А к 2020 году будут запущены дополнительные экспортные терминалы. В свою очередь, Москва с помощью проекта «Ямал СПГ», стоимость которого составляет $27млрд, пытается сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

По мнению управляющего директора консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners Кевина Бука, «нет ничего интеллектуально непоследовательного в том, что доминирующая (на рынке. — ИноТВ) Америка закупает российский газ. Но всё это может иметь неприятные политические последствия».

Так, например, когда газ с полуострова Ямал прибыл в Великобританию, это стало «пропагандистским успехом России». Её посольство в Лондоне, как пишет издание, опубликовало твит, в котором говорилось, что с помощью импортированного из Сибири газа теперь будут отапливать британские дома. Однако на самом деле российский СПГ не покидал порт Айл-оф-Грейн, а был просто перегружен на танкер Gaselys. Между тем эксперт в газовой сфере Эд Кокс заявил изданию Financial Times, что нельзя быть до конца уверенным в том, что на танкере находится только российский газ, поскольку там может быть СПГ и из других источников.

Между тем российские СМИ поспешили указать на то, что данная поставка природного газа идёт вразрез с намерением США стать энергетической державой.

«Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка», — написала газета «Коммерсантъ».

Однако, как поясняет Financial Times, эта необычная поставка скорее отражает состояние рынка энергоресурсов Новой Англии, чем США в целом. Из-за ограниченного числа газопроводов, идущих из добывающих регионов страны, в зимние месяцы некоторые штаты оказываются зависимы от поставок СПГ.