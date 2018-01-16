The European: спрос Европы на российский газ достиг рекорда, несмотря на санкции

Несмотря на санкции ЕС, торговля газом между Россией и Европой достигла в 2017 году рекордных показателей, пишет The European. Однако для того, чтобы избежать «возможного политического давления» со стороны Москвы и «монополиста газопроводов» — «Газпрома», Брюсселю следует задуматься об «утолении энергетического голода» с помощью новых технологий, прежде всего сжиженного газа, отмечает издание.

Несмотря на заявленную санкционную политику против России, импорт российского газа в ЕС достиг рекордно высоких показателей, пишет автор материала The European Вольф Ахим Виганд. По данным «Газпрома», в 2017 году в Центральную и Западную Европу и в Турцию было транспортировано около 195 млрд куб.м газа, что на 8,1% больше, чем в позапрошлом году.

Европейский совет единогласно принял против Москвы экономические санкции, и российская экономика ощутила на себе их действие, в частности банки. Однако российский энергетический сектор мало пострадал от них, что подтверждает статистика «Газпрома». При этом ЕС ещё 10 лет назад заявил о намерении «понизить зависимость от российского сырья». Несмотря на это, торговля газом между Востоком и Западом процветает, и похоже, что Владимир Путин «одурачил» ЕС, отмечает автор материала.

При этом некоторые немецкие политики, в том числе бывший канцлер, призывают к отмене санкций. Однако нормализация отношений может произойти только в том случае, если Россия будет готова выполнять международные обязательства, подчёркивает Виганд. Таким образом, Брюсселю «есть что обсудить». Страны ЕС должны «утолить свой энергетический голод» путём новых технологий. Одним из вариантов выступает сжиженный газ, который можно транспортировать на танкерах по всему миру. Таким образом, отпадёт необходимость в трубопроводах, которыми пользуется Россия, особенно «монополист трубопроводов» — «Газпром».

Главными экспортёрами сжиженного газа выступают Катар, Малайзия, Индонезия и Австралия, а министр внутренних дел США Райан Зинке мечтает о том, что Америка станет «сильнейшей энергетической сверхдержавой в мире». По словам Виганда, США развиваются в сторону энергетической независимости. «В газовом бизнесе финансовые аспекты важны и правильны. Однако в то же время европейское сообщество не должно подчиняться возможному политическому давлению России. Поэтому газ «Газпрома» — это опасный яд для нашего самосознания», — резюмирует автор The European.