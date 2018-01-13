Presse: австрийская OMV в восторге от дешевизны добычи газа в России

После того как австрийская компания OMV начала добывать газ в западносибирском месторождении Южно-Русское, с декабря объёмы её производства выросли на 10%, сообщает Die Presse. Наибольшую выгоду в российском бизнесе австрийцы получают от «крайне низкой стоимости добычи», добавляет издание.

После присоединения к освоению западносибирского газового месторождения Южно-Русское австрийская компания OMV начала добывать 377 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день, что на 10% больше, чем за последние три месяца, сообщает Die Presse.

С начала 2018 года компания планирует добывать в Южно-Русском ещё на 100 тыс. баррелей больше, что равняется около четверти всего объёма добычи OMV. Наибольшую выгоду компания получает от «крайне низкой стоимости добычи». Предполагается, что она понизится до $7.

Однако в России низкая стоимость не только добычи, но и самого газа. Согласно договору с «Газпромом», OMV должна продавать весь газ из Южно-Русского российскому концерну. Одна половина газа будет продаваться по международной, точнее немецкой, стоимости, вторая половина — по российской.

Австрийская компания в восторге не только от больших масштабов добычи, но и от цены на нефть, которая стабильно выше $60, резюмирует Die Presse.