Stratfor: России не стоит рассчитывать на быстрый доступ к арктическим богатствам

Хотя «арктические амбиции» Кремля не ограничиваются нефтегазовым сектором, они почти полностью зависят от энергопроектов, направленных на развитие инфраструктуры и расширение экономической деятельности вдоль Северного морского пути. Но даже самые реалистичные проекты тормозятся непомерными затратами, пишет Stratfor. Вероятно, рано или поздно Арктика всё же дождётся экономического роста, но это будет происходить гораздо медленнее, чем хотелось бы Москве, прогнозирует автор.

Водрузив свой флаг на морском дне вблизи Северного полюса в 2007 году, Россия подкрепила свои территориальные претензии в Арктике. Однако в сфере добычи минеральных и углеводородных ресурсов и освоении общего экономического потенциала этого региона прогресса до сих пор не наблюдается, пишет Stratfor. По прогнозам автора, несмотря на поддержку со стороны правительства, российские государственные нефтегазовые предприятия вряд ли захотят активно вкладываться в дорогостоящее освоение Арктики — и даже если Москва попытается облегчить финансовое бремя строительства арктической инфраструктуры, её «стремление к индивидуальному подходу» будет препятствовать быстрому развитию региона. При этом результаты добычи полезных ископаемых в Арктике в итоге могут и не оправдать надежд Кремля на устойчивый приток нефти и экономический рост, отмечается в статье.



Заявив о себе как о «северной державе», Россия задалась амбициозными планами по экономическому развитию Арктики, но из-за финансовых и технических ограничений эти планы до сих пор пребывают «в глубокой заморозке», подчёркивает Stratfor. Хотя Москва наращивает военное присутствие в регионе и усиливает свой ледокольный флот, однако в сфере добычи минеральных и углеводородных ресурсов и освоения общего экономического потенциала Арктики «прогресс явно застопорился», говорится в статье.



Если не учитывать первоначальные прибыли от реализации проекта по сжижению природного газа на Ямале, российские планы по привлечению огромных инвестиций, которые необходимы для создания арктической инфраструктуры, до сих пор реализуются крайне медленно, поясняет автор: «Правительству России никак не удаётся подтолкнуть государственные и частные корпорации на «северный поход». Нехватка портов, железных дорог, электросетей, аэропортов и многого другого значительно увеличила стоимость отдельных проектов в Арктике, к тому же правительство столкнулось с бюджетными ограничениями и народным гневом против повышения налогов».



Поэтому Москве пришлось почти полностью переложить ответственность за развитие арктической инфраструктуры на частные и государственные предприятия, пишет Stratfor. Однако и они неохотно раскошеливаются на такие масштабные инвестиции, что неудивительно, подчёркивается в статье: «Стороны торгуются из-за налоговых льгот и финансовой поддержки, и прогресс застопорился». В конечном счёте, колоссальные затраты, «спорная» выполнимость задуманных масштабных планов на практике и другие факторы «грозят разбить российские надежды на большой куш в Арктике», предупреждает автор.



По подсчётам Кремля, планы по развитию инфраструктуры в Арктике потребуют инвестиций в размере более $200 млрд в период до 2050 года, причём около $87 млрд необходимо вложить уже к 2024 году, поясняет автор. Однако пока на этот период выделено всего $14 млрд. И эта сумма выглядит довольно незначительной по сравнению с расходами на военную модернизацию, которые достигают $400 млрд. Даже внутри российского правительства такой расклад вызывает недовольство, говорится в статье: «В министерствах экономики и энергетики раскритиковали акцент на военных расходах и назвали стимул к развитию Арктики недостаточным».



Одним из главных направлений российской деятельности в Арктике остаётся добыча нефти и природного газа. По оценкам, районы к северу от Полярного круга содержат в целом более 90 млрд баррелей нефти и более 42 млрд кубометров природного газа, причём около 80% этого объёма приходится на территории, на которые претендует Россия, сообщает Stratfor. Для России добыча этих ресурсов имеет решающее значение, поскольку нефтегазовый сектор обеспечивает на данный момент около 40% доходов государственной казны — а ряд активно разрабатываемых сейчас нефтегазовых месторождений, согласно официальным прогнозам, начнёт иссякать уже в следующем году, отмечается в статье: «Кремль окажется крайне стеснён в средствах, если освоение Арктики так и не начнётся».



Пока же российские успехи в освоении Арктики в основном ограничиваются производством сжиженного природного газа, где инициативу взяла на себя частная компания «Новатэк», поясняет автор. Она подрядила инвесторов и иностранных партнёров на модернизацию существующего завода «Ямал СПГ», а также строительство «СПГ-2» и «Обского СПГ», первый из которых начнёт работу уже в 2023 году. Однако крупные государственные компании вроде «Роснефти» и «Газпрома» пока не спешат вкладываться в развитие Арктики, подчёркивает Stratfor. По мнению автора, они «опасаются инвестировать в Арктику без налоговых льгот и других стимулов», которые бы позволили свести все риски к минимуму.



В частности, гендиректор «Роснефти» в этом году просил предоставить для освоения Арктики налоговые льготы в размере $40 млрд — однако правительство отказало, предложив взамен «Роснефти» и другим компаниям отсроченные налоговые послабления, говорится в статье. Москва предлагает «индивидуальные стимулы» отдельным проектам, пишет Stratfor: «Можно сделать вывод, что Москва будет и дальше стремиться к индивидуальному подходу, пусть это и повлечёт за собой долгие переговоры и кропотливое планирование каждого следующего этапа развития Арктики».



Причём рассматриваемые сейчас проекты расположены на материке — и это означает, что, когда российские власти решат переключиться на морские богатства Арктики, скорость добычи замедлится ещё больше, прогнозирует автор: «В океане России светят не только финансовые затруднения (ведь затраты на шельфовое бурение выше), но и технологические неурядицы». По его мнению, российские компании тогда не смогут обойтись без сотрудничества с западными нефтяными компаниями, чтобы те согласились поделиться с ними своими ноу-хау и технологиями работы в суровых арктических условиях. Но этому сотрудничеству будет препятствовать усиливающаяся геополитическая напряжённость между Россией и Западом, подчёркивается в статье: «Хотя санкции не нанесли серьёзного вреда нынешней добыче, они всё же грозят стать серьёзным препятствием для запланированной модернизации энергетического сектора».



Помимо доходов от энергетического сектора, в Москве рассматривают развитие Арктики как часть государственной программы по стимулированию экономики отдалённых российских регионов, поясняет автор. Ожидается, что Арктика сможет стать важным фактором экономического роста и повышения занятости благодаря развитию вспомогательной инфраструктуры и промышленности. Однако судоходство по Северному морскому пути пока тоже заметно отстаёт от прежних прогнозов, говорится в статье.



За прошлый год этим путём было доставлено около 18 млн метрических тонн грузов, причём основная часть приходилась на внутрироссийские перевозки, а уже к 2024 году Москва хочет нарастить объёмы до 80 млн. Но для этого будет необходимо, чтобы и многие другие проекты в Арктике реализовывались гораздо быстрее, предупреждает Stratfor. Благодаря строительству терминалов СПГ компании «Новатэк» трафик через Северный морской путь за последнюю пятилетку значительно вырос, но по мере ввода нефтегазовых объектов в эксплуатацию он будет стабилизироваться — поэтому для достижения намеченных целей по грузоперевозкам России потребуется либо разворачивать в регионе новое строительство, либо привлечь иностранные судоходные компании, предупреждает автор.



И хотя «арктические амбиции» Кремля не ограничиваются исключительно нефтегазовым сектором, они по-прежнему почти полностью зависят от энергетических проектов, направленных на развитие базовой инфраструктуры и расширение экономической деятельности вдоль Северного морского пути, говорится в статье. И даже если не брать во внимание далеко идущие планы России по развитию шельфовой добычи, но и более выполнимые сухопутные проекты «тормозятся непомерными финансовыми затратами и политическими переговорами о господдержке», отмечает автор. По его прогнозам, рано или поздно арктический регион всё же должен дождаться экономического роста — однако это будет происходить «гораздо медленнее, чем того бы хотелось Москве».