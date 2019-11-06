Daily Telegraph: Западу пора поумнеть — и дать отпор Путину в Арктике

На фоне таяния арктических льдов геополитическая обстановка в этом регионе начинает накаляться — причём не в последнюю очередь из-за «военной угрозы» России, которая продолжает наращивать свой потенциал на Крайнем Севере, пишет The Daily Telegraph. Вместе с тем, как отмечает газета, Запад фактически «играет с Москвой в догонялки», так как США на данный момент не обладают ледокольным флотом, который бы мог сравниться с российским.

Арктика — это один из самых холодных регионов в мире в климатическом плане, но в геополитическом — один из самых горячих. На прошлой неделе в Белом море Россия провела испытания межконтинентальной ракеты «Булава», которая долетела до Камчатки. Вместе с тем Норвегия сообщила, что она засекла 10 подлодок российского Северного флота, идущих через Арктику в направлении Атлантического океана, что стало самой масштабной операцией подобного рода с момента окончания холодной войны, пишет The Daily Telegraph.

«Оба инцидента — это наглядные иллюстрации той военной угрозы, которую Россия представляет для Запада. Однако они также говорят и о более широкой проблеме: в ближайшие десятилетия накал соревнования между великими державами в Арктике, судя по всему, будет расти», — считает газета.

Россия занимается милитаризацией Арктики, по крайней мере, с середины 2000-х годов. В 2007 году Москва установила на арктическом дне свой флаг и вернулась к советской практике боевых патрулей дальнего радиуса действия. Примерно в то же время Геологическая служба США пришла к выводу, что в этом регионе залегает 13% всей оставшейся в мире нефти и 30% природного газа. Вскоре после этого Россия приняла стратегию арктического развития, в которой отмечалось, что этот регион превратился в «стратегическую ресурсную базу».

Вряд ли стоит удивляться тому, что Россия начала поспешно восстанавливать советские военные базы и стоить новые опорные пункты в Арктике. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, только с 2013 года в регионе появилось 475 баз. При этом Москва укрепила свои ядерные объекты на Крайнем Севере и начала часто проводить там крупномасштабные учения.

Что же касается Запада, то он, напротив, на протяжении долгого времени не уделял Арктике достаточного внимания. Более того, в нынешней Стратегической концепции НАТО этого слова вообще нет. На протяжении последних двух десятилетий многие западные страны пребывали в уверенности, что Арктика застрахована от геополитической напряжённости, которая тем временем росла в других регионах.

Ситуация стала угрожающей. США располагают лишь двумя ледоколами, способными действовать в Арктике, причём один из них должен был быть списан ещё более десяти лет назад. В то же время Россия имеет 40 ледоколов, строя при этом новые, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

В сентябре в Норвегии во время обсуждения уязвимости Запада участники встречи согласились с тем, что Россия видит в Арктике возможность восстановить свой статус великой державы, вернуть мощь вооружённым силам и гарантировать себе звание энергетической сверхдержавы — как и с тем, что когда Владимир Путин говорит о том, что Россия будет использовать армию для защиты национальных интересов, то он настроен серьёзно.

«Достигнутые выводы не вдохновляли: с таянием Арктики геополитическое соревнование, по всей видимости, будет только накаляться, однако Запад уже играет в догонялки», — подчёркивает The Daily Telegraph.

Как будто бы этого было мало, опасность нависла и над договорами об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. В этом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в то время как СНВ-III об ограничении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и стороны, по мнению газеты, не слишком горят желанием его продлять.

Хотя перспектива гонки вооружений и кажется отдалённой, она заставляет задавать беспокоящие вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике — как и о той роли, которую в нём сыграет Великобритания.

В то время как Россия продолжает милитаризацию Арктики, геостратегическая важность Великобритании только растёт. Воды к северо-западу от Шотландии образуют часть Фареро-исландского рубежа — бутылочного горлышка, отделяющего российский Северный флот в Арктике от интересов Москвы в Северной Атлантике. Во время холодной войны этот рубеж играл огромную роль, однако после развала Советского Союза его значение сильно упало. «Теперь же поведение Кремля означает, что его важность вновь возрастает», — подытоживает The Daily Telegraph.