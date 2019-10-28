Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол

При помощи боевого ледокола «Иван Папанин», который будет введён в эксплуатацию в 2023 году, Россия намерена укрепить своё военное присутствие в Арктике, пишет The Times. Отмечается, что, несмотря на опасения относительно «милитаризации» Арктики, его создатели настаивают, что он призван гарантировать мирное развитие региона.
Россия стремится укрепить своё военное присутствие в Арктике и утвердить право собственности на месторождения нефти и газа в регионе при помощи спущенного на воду в Санкт-Петербурге первого боевого ледокола «Иван Папанин», пишет The Times.
Как отмечает издание, корабль сможет выполнять функции ледокола и преодолевать лёд толщиной до 1,7 м. Он также может применяться в спасательных операциях и для охраны и патрулирования. При этом суда являются первыми в своём роде, оснащёнными тяжёлым вооружением. На ледоколе может базироваться корабельный противолодочный вертолёт «Ка-27», а также будут размещены крылатые ракеты «Калибр».
Ожидается, что «Иван Папанин» будет введён в эксплуатацию уже в 2023 году. Боевой ледокол «Николай Зубов» присоединится к нему уже через год. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, к 2035 году Арктический флот страны будет насчитывать не менее 13 тяжёлых ледоколов, в том числе девять атомных.
Как отмечает издание, это заставляет Запад беспокоиться относительно «милитаризации Арктики» со стороны России. В частности, там отмечают, что в рамках своей «военной экспансии» в регионе страна обучает арктические бригады, восстанавливает военные базы и радиолокационные станции советских времён.
Вместе с тем, глава совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко отметил, что корабль «Иван Папанин» был разработан для защиты ресурсов Арктики и российских интересов в регионе.
«Арктика — это мирное пространство, и мы должны сделать всё, чтобы обеспечить её мирное развитие. Для этого нужны новые корабли», — приводит The Times слова Полтавченко.
Еврокомиссия призывает Россию и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции по итогам консультаций в Брюсселе заявил замглавы ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
Законным представителем семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую, предположительно, избила тётя, вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала мать девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказал бывшей российской биатлонистке Екатерине Аввакумовой в выступлении за сборную Сербии.
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на негативные комментарии пользователей под его постом в соцсетях, в котором он предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором на территории соперника.
Мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам «Исламское государство»*, «Аль-Каида»** и радикальному движению «Талибан»*** не располагает подтверждёнными данными о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Россия готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский министр энергетики Александр Новак.
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Число пассажиров, которые воспользовались двухэтажными аэроэкспрессами до аэропортов Внуково и Домодедово, достигло 12,6 млн за два года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».
Директор Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Подмосковье Вячеслав Смирнов подтвердил задержание студента, которого суд арестовал за подготовку массового убийства в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости.