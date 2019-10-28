Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол

03:00 В ЕС призвали Москву и Киев подписать транзитное соглашение Еврокомиссия призывает Россию и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции по итогам консультаций в Брюсселе заявил замглавы ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

03:00 Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал свою цель на ближайшие годы в карьере.

03:00 Умер российский художник Николай Касаткин Российский художник Николай Касаткин, чьи картины хранятся в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других культурных учреждениях, скончался на 88-м году жизни.

03:00 В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.

03:00 Законным представителем избитой девочки из Ингушетии стала её мать Законным представителем семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую, предположительно, избила тётя, вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала мать девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

03:00 Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в выступлении за Сербию Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказал бывшей российской биатлонистке Екатерине Аввакумовой в выступлении за сборную Сербии.

03:00 В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

03:00 Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

03:00 Фанаты «Фейеноорда» забросали автобус команды стеклом и пиротехникой Болельщики роттердамского «Фейеноорда» атаковали автобус своей команды после разгромного поражения от амстердамского «Аякса» в матче 11-го тура голландской футбольной Эридивизи.

03:00 Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».

03:00 Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы Стало известно, сколько времени пропустит из-за травмы плеча российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

03:00 Столтенберг призвал Белоруссию не беспокоиться из-за учений НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

03:00 Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

03:00 Тактаров сообщил, что готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на негативные комментарии пользователей под его постом в соцсетях, в котором он предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором на территории соперника.

03:00 В ООН заявили об отсутствии достоверных данных о ликвидации лидера ИГ Мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам «Исламское государство»*, «Аль-Каида»** и радикальному движению «Талибан»*** не располагает подтверждёнными данными о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

03:00 Два человека пострадали при стрельбе в мечети на юге Франции В городе Байонна на юге Франции 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети, в результате произошедшего пострадали два человека.

03:00 РФС официально подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани Российский футбольный союз (РФС) официально подал заявку на проведение матча за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2022 или 2023 году на стадионе «Казань Арена» в Казани.

03:00 Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого Украинские правоохранители заявили, что не будут выселять из посёлка Золотое-4 в Донбассе националистов, выступающих против отвода сил от линии соприкосновения в зоне конфликта.

03:00 Новак рассказал о запасном варианте в ситуации с транзитным контрактом Россия готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский министр энергетики Александр Новак.

03:00 Халеп обыграла Андрееску на Итоговом турнире WTA Румынка Симона Халеп одолела представительницу Канады Бьянку Андрееску в матче первого тура Пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

03:00 В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа В Брюсселе завершились трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

03:00 Пожар рядом со стадионом «Спартака» в Москве потушен Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее рядом с домашним стадионом футбольного клуба «Спартак» — «Открытие Арена».

03:00 В Канаде четыре человека пострадали при стрельбе в жилом доме В Канаде в городе Виннипег провинции Манитоба в результате стрельбы в жилом доме пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует CBC.

03:00 СМИ: Футболистом «Спартака» Кралом интересуются три клуба АПЛ Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов трёх клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму предъявили обвинения Россиянину Олегу Приходько, который подозревается в подготовке теракта в Крыму, предъявили обвинения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

03:00 Путин поручил обновить стандарты для перспективных профессий будущего Российский лидер Владимир Путин поручил до 28 февраля 2020 года обновить стандарты и образовательные программы для перспективных профессий будущего. Об этом сообщается на сайте Кремля.

03:00 В Татарстане ввели режим повышенной готовности из-за штормового ветра В Татарстане ввели режим повышенной готовности с 11:00 до 23:00 из-за штормового ветра с порывами до 25 м/с, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

03:00 Синоптики предупредили о метели и ветре до 18 м/с в Татарстане В Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды с 29 октября по 2 ноября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

03:00 В Совфеде оценили перспективы роботизации труда в России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко в беседе с НСН оценил перспективы роботизации труда в России.

03:00 В Тюменской области предупредили о шквальном ветре и снегопаде Ночью и в первой половине дня во вторник, 29 октября, на трассах Тюменской области прогнозируется шквальный ветер и снегопад, сообщает URA.RU со ссылкой на компанию «Уралуправтодор».

03:00 Путин наградил главу РПЛ Прядкина орденом Почёта Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта главу Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Прядкина.

03:00 В Удмуртии завели дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спорткомплекса В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спортивно-оздоровительного комплекса, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

03:00 В Госдуме оценили достижения российской армейской авиации Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил достижения российской армейской авиации.

03:00 В Болгарии заявили о высылке российского дипломата Болгарские власти заявили о решении выслать из страны российского дипломата. Диппредставительство России в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.

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03:00 «Спартак»: пожар рядом с «Открытие Ареной» не угрожает стадиону В московском футбольном клубе «Спартак» сделали заявление по поводу возгорания, произошедшего рядом с домашним стадионом команды «Открытие Арена».

03:00 Специалисты назвали самую закредитованную профессию в России Самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники, свидетельствуют результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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03:00 Композитор Ханс Циммер представит в России шоу «Симфоническое таинство» Лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».

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03:00 СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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03:00 Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» за 2 года перевезли 12,6 млн человек Число пассажиров, которые воспользовались двухэтажными аэроэкспрессами до аэропортов Внуково и Домодедово, достигло 12,6 млн за два года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».

03:00 Задержан начальник полиции подмосковного Ступина В Московской области задержан начальник полиции, замглавы отдела МВД России по Ступину. Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк.

03:00 Директор техникума в Подмосковье подтвердил задержание студента Директор Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Подмосковье Вячеслав Смирнов подтвердил задержание студента, которого суд арестовал за подготовку массового убийства в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 В «Ростове» рассказали, чем занимается в клубе Мамаев Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» рассказала, чем последний месяц занимался новичок команды полузащитник Павел Мамаев.

03:00 Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа самолёта Ан-24 , который в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.