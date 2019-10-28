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Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол

Материал представлен в пересказе ИноТВ
При помощи боевого ледокола «Иван Папанин», который будет введён в эксплуатацию в 2023 году, Россия намерена укрепить своё военное присутствие в Арктике, пишет The Times. Отмечается, что, несмотря на опасения относительно «милитаризации» Арктики, его создатели настаивают, что он призван гарантировать мирное развитие региона.
Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол
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Россия стремится укрепить своё военное присутствие в Арктике и утвердить право собственности на месторождения нефти и газа в регионе при помощи спущенного на воду в Санкт-Петербурге первого боевого ледокола «Иван Папанин», пишет The Times.

Как отмечает издание, корабль сможет выполнять функции ледокола и преодолевать лёд толщиной до 1,7 м. Он также может применяться в спасательных операциях и для охраны и патрулирования. При этом суда являются первыми в своём роде, оснащёнными тяжёлым вооружением. На ледоколе может базироваться корабельный противолодочный вертолёт «Ка-27», а также будут размещены крылатые ракеты «Калибр».

Ожидается, что «Иван Папанин» будет введён в эксплуатацию уже в 2023 году. Боевой ледокол «Николай Зубов» присоединится к нему уже через год. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, к 2035 году Арктический флот страны будет насчитывать не менее 13 тяжёлых ледоколов, в том числе девять атомных.

Как отмечает издание, это заставляет Запад беспокоиться относительно «милитаризации Арктики» со стороны России. В частности, там отмечают, что в рамках своей «военной экспансии» в регионе страна обучает арктические бригады, восстанавливает военные базы и радиолокационные станции советских времён.

Вместе с тем, глава совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко отметил, что корабль «Иван Папанин» был разработан для защиты ресурсов Арктики и российских интересов в регионе.

«Арктика — это мирное пространство, и мы должны сделать всё, чтобы обеспечить её мирное развитие. Для этого нужны новые корабли», — приводит The Times слова Полтавченко. 

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Times Великобритания Европа
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