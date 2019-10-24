Le Figaro: российская экспедиция открыла пять арктических островов из-за растаявших ледников

Изменения климата позволили российской экспедиции, проходившей в августе и сентябре, подтвердить открытие пяти новых островов в архипелаге Новая Земля, сообщает Le Figaro. Отсутствие ледников впервые позволило подойти к островам на буксирном корабле, а не на ледоколе. Власти заявили, что новые российские территории скоро получат свои названия, отмечает французская газета.

«Самая большая страна мира увеличивается»: во вторник российский военно-морской флот объявил, что обнаружил в Северном Ледовитом океане пять маленьких островов, пишет Le Figaro. Как рассказывает издание, в августе и сентябре проходила морская экспедиция, которая подтвердила существование новых территорий в архипелаге Новая Земля.

«Ранее это были ледники, но таяние льда привело к тому, что эти острова открылись», — объяснил командующий Северным флотом Александр Моисеев во время пресс-конференции в Москве. Французская газета напоминает, что в конце августа новые территории удалось обнаружить благодаря спутниковым изображениям. По оценке российского флота, их площадь составляет от 900 до 54,5 тыс. кв.м.

Согласно докладу ООН о потеплении климата, опубликованному в сентябре, в период между 2015-м и 2019 годом происходило самое значительное таяние ледников за всю историю наблюдений. На этом фоне Россия, привлечённая возможностью открыть новые торговые пути и использовать недоступные до этого запасы нефти, создала в последние годы несколько военных и научных баз в Арктике.

Как отмечает Le Figaro, в прошедшей экспедиции на новые острова приняли участие 60 человек, в том числе учёные. Впервые для подобной задачи использовался не ледокол, а буксирный корабль. По словам командира экспедиционного отряда Северного флота Дениса Креца, группе «повезло»: им удалось подойти к островам, где «прибрежные воды не каждый год освобождаются ото льда». Крец добавил, что эта экспедиция в «тёплый» период также позволила подтвердить существование ещё одного острова, который раньше считался полуостровом, соединённым с архипелагом Земля Франца-Иосифа к северу от Новой Земли.

Российские власти заявили, что все новые территории скоро получат свои названия.