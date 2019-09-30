Обозреватель Bloomberg: таяние вечной мерзлоты заставило Путина передумать насчёт глобального потепления

Владимиру Путину необходимо срочно начать борьбу с глобальным потеплением, чтобы спасти арктические проекты по добыче нефти и газа, которые и разогревают планету, считает обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. К такому выводу автора подтолкнула внезапная ратификация Россией Парижского договора по климату. Как поясняет автор, таяние вечной мерзлоты угрожает основным мощностям страны в сфере добычи углеводородов, и бездействие в решении этой проблемы может дорого обойтись Москве.

«Президенту Путину срочно нужно включиться в защиту экологии с целью остановить таяние вечной мерзлоты, чтобы российские нефтяные компании могли и дальше добывать углеводороды, которые нагревают планету и заставляют таять вечную мерзлоту», — к такому парадоксальному выводу пришёл обозреватель Bloomberg Джулиан Ли после внезапной ратификации Россией Парижского договора по климату.

Как утверждает автор, до недавнего времени Россия — по крайней мере, отчасти — приветствовала глобальное потепление, ведь именно оно способствовало открытию Северного морского пути, обеспечив возможность поиска и добычи нефти и газа на дне арктических морей. Однако те же изменения климата, возможно, начинают оказывать менее благоприятное воздействие на российскую зону вечной мерзлоты — сердце нефтегазовой отрасли страны.

С 2015-го по 2025 год несущая способность грунта в зоне вечной мерзлоты может уменьшиться на 50—75% по сравнению с показателями 1965—1975 годов. Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата под названием «Океан и криосфера в меняющемся климате», зона вечной мерзлоты переживает стремительные изменения, которые угрожают «структурной стабильности и функциональным мощностям» инфраструктуры нефтяной отрасли.

Наибольшему риску подвержены зоны с большим содержанием донного льда и чувствительных к морозам отложений. Под это описание подходит, в частности, полуостров Ямал, где расположены два крупнейших в России газовых проекта, а также нефтяное месторождение «Новый порт».

Однако, как подчёркивает обозреватель, проблема гораздо шире: согласно докладу, в зоне повышенной опасности находится около 45% российских нефтяных и газовых производственных мощностей в Арктике. Верхний слой мерзлоты, глубиной в несколько метров — так называемый деятельный слой, замерзающий или оттаивающий в зависимости от сезона, — в тёплые месяцы становится нестабильным.

Подрядчики обычно учитывают этот фактор при строительстве домов, дорог, железнодорожных путей, нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, обеспечивая надлежащую глубину фундамента инфраструктурных объектов. Однако в результате глобального потепления глубина деятельного слоя увеличивается, а значит земля теряет способность выдерживать построенные на ней объекты, поясняет журналист.

По данным отчёта рабочей группы Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики, фундаменты в зоне вечной мерзлоты уже не могут выдержать такую же нагрузку, как в 1980-е годы. Как отмечает автор, для новой российской нефтяной и газовой инфраструктуры это может и не составлять проблемы, поскольку изменения климата принимались в расчёт при её строительстве, однако всё зависит от моделей, использованных для прогноза уровня таяния мерзлоты.

«Что если неожиданный рост температур их обогнал?» — задаётся вопросом обозреватель. Кроме того, таяние вечной мерзлоты повысит стоимость проектов в этой и без того дорогостоящей среде. Для старых инфраструктурных объектов дела могут обстоять хуже, замечает автор.

Несмотря на намерения «Газпрома» сделать полуостров Ямал одним из трёх основных газодобывающих центров в России, останавливать таяние большей части вечной мерзлоты может быть уже слишком поздно. Как утверждается в докладе, даже при условии жёсткого соблюдения целей Парижского договора стабилизировать поверхностный слой вечной мерзлоты удастся лишь на уровне 45% от текущего значения, однако бездействие в этой области приведёт к ещё более серьёзным потерям и проблемам для российской нефтегазовой отрасли. «Может, в этом настоящая причина внезапного пересмотра Путиным своего мнения?» — задаётся вопросом Ли.