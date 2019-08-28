Zeit: Арктика может превратиться в один из самых опасных очагов напряжения

Противостояние США, Европы, России и Китая в Арктике всё больше превращает регион в геополитическую игрушку, пишет Die Zeit. В будущем Арктика рискует стать опасным очагом напряжения: именно поэтому абсурдная история с попыткой Дональда Трампа купить Гренландию имеет один позитивный итог — внимание мирового сообщества вновь приковано к проблемному региону.

Очередной вычурный поступок Дональда Трампа — попытка купить Гренландию — спровоцировал поднятие серьёзной геополитической проблемы, пишет Die Zeit: каково место Гренландии и Арктического региона в современном миропорядке?

Гренландия имеет большие запасы нефти, газа, угля, редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых: она является частью Дании, но имеет автономию в вопросах внутренней политики. На территории острова находится авиабаза ВВС США Туле. Кроме того, в последнее время Китай значительно нарастил своё экономическое присутствие в Гренландии в рамках проекта «Шёлковый путь на льду», что вызывает обеспокоенность у Вашингтона.

Как пишет издание, к идее покупки Гренландии Трампа могло подтолкнуть обострение американо-китайских отношений. Ещё одной причиной может быть интерес американского президента к гренландским ресурсам: Трамп, ни во что не ставящий проблемы изменения климата, публично говорил о том, что таяние арктических льдов обеспечит доступ к полезным ископаемым Гренландии.

Die Zeit отмечает, что США и раньше пытались купить арктический остров: впервые эта идея появилась ещё в 1867 году, после покупки Аляски у Российской империи. В 1946 году США предлагали Дании $100 млн, однако это предложение было отклонено.

«Хорошо, что прошли те времена, когда страны и народы можно было купить и продать», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Всю ситуацию вокруг планируемой Трампом покупки она назвала «абсурдной»: в ответ американский президент отменил свой визит в Данию.

Тем не менее у всего гренландского фарса был один позитивный итог, считает издание: Арктика вновь оказалась в фокусе международного внимания. В споре между США, Европой, Россией и Китаем она всё больше напоминает геополитическую игрушку. Существует опасность превращения Арктики в один из самых опасных очагов напряжения: именно поэтому международной дипломатии важно обратить на неё внимание.