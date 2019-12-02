CGTN: «Сила Сибири» — шанс для России и признак растущего доверия Пекина
Итак, Росс. Помимо внушительных выплат с китайской стороны, какую ещё выгоду получит Россия от этого газопровода?
РОСС КАЛЛЕН, корреспондент CGTN: Это явный признак того, что Китай всё больше доверяет России. Конечно, мы наблюдали, как за последние годы лидеры двух стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, устанавливали друг с другом дружеские отношения после длительного периода недоверия Москвы и Пекина друг к другу в эпоху холодной войны. И теперь видим, как установившееся доверие постепенно передаётся вниз — от руководства стран к компаниям, «Газпрому» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC. — ИноТВ).
Как можно судить, благодаря этой сделке Россия, столкнувшаяся с угрозой западных экономических санкций после аннексии* Крыма в 2014 году, получила шанс диверсифицировать свои инвестиции. Это шанс поработать с другими партнёрами, такими как Китай, где есть огромный спрос на энергоресурсы, более экологичные энергоресурсы, которые как раз могут поставить Россия и её газовые месторождения, откуда и берёт начало «Сила Сибири».
Кроме того, Китай тоже будет инвестировать в проект, и это опять-таки шанс для России уйти от доллара, уменьшить его долю в своих валютных резервах и сконцентрироваться на других валютах валютной корзины. Необязательно полагаться исключительно на доллары, также можно использовать и юани. Так что благодаря этой сделке Россия пополнит свои юаневые резервы.
И всё это свидетельствует о том, что это крупнейшая сделка купли-продажи в истории глобальной газовой индустрии, и указывает на развивающийся экономический союз. Это шанс для России, которая хотя и не является равной Китаю по экономике — китайская занимает второе место в мировом рейтинге, — демонстрирует желание сотрудничать с КНР не только в этой сфере. Мы ведь также наблюдаем за укреплением и военного сотрудничества между странами.
Таким образом для России этот проект — признак своего рода поддержки со стороны одной из великих мировых держав, Китая, его инвестициями, его инфраструктурой, признак того, что Пекин верит, что Москва сможет реализовать свои обязательства в рамках соглашения и стать для Китая источником «чистых» энергоресурсов, о которых вы говорили ранее.
Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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