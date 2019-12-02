WSJ: «Сила Сибири» лишь укрепит антиамериканский союз России и Китая

Сегодня должен состояться запуск трубопровода «Сила Сибири», который будет поставлять российский газ в Китай, пишет The Wall Street Journal. Благодаря этому заметному энергетическому проекту Москва ещё больше сблизится с Пекином в их союзе, «бросающем вызов США», считает издание.

В понедельник должны начаться поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири». Трубопровод протяжённостью 1800 миль и стоимостью $55 млрд — это «большое достижение в энергетической инфраструктуре и политической инженерии», пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, «Сила Сибири» является самым значительным энергетическим проектом Москвы со времён распада Советского Союза. Этот газопровод представляет собой «физическую связь, укрепляющую новую эпоху сотрудничества между двумя мировыми державами, которые по отдельности бросили вызов США».

После многих лет соперничества и взаимного недоверия Пекин и Москва расширяют своё экономическое и стратегическое партнёрство, влияя на международную политику, торговлю и энергетические рынки. Параллельно с этим Китай ведёт торговую войну с Америкой, а отношения России с Западом становятся всё более натянутыми, отмечается в статье.

«Объединяющие свои силы Китай и Россия шлют сигнал, что существуют альтернативы мировому порядку под руководством США», — полагает Эрика Даунс, научная сотрудница Колумбийского университета и бывший аналитик ЦРУ по вопросам энергетики.

Россия, обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами газа, нуждается в деньгах, поскольку её экономика «сгибается под давлением западных санкций». Китай, экономика которого уступает только США, нуждается в топливе и хочет отказаться от угля.

Сотрудничество между странами началось после того, как Вашингтон и ЕС решили наказать Москву за «захват контроля над Крымским полуостровом»* в 2014 году. Перед лицом «болезненных санкций» Кремль повернулся к странам, «которые не стали от него отгораживаться», поясняет издание.

Официально Крым вошёл в состав России в марте 2014-го. В мае того же года российский и китайский лидеры подписали соглашение о поставках газа на сумму $400 млрд, напоминает The Wall Street Journal.

С тех пор экономическое сотрудничество переросло в военное. В сентябре 2018 года китайские и российские войска участвовали в совместных манёврах. Москва впервые пригласила на крупнейшие ежегодные учения страну, находящуюся за пределами «узкого круга её бывших советских союзников», обращает внимание издание.

В тот год торговля между двумя странами достигла рекордного уровня — более $100 млрд. В июне 2019-го китайская компания Huawei, попавшая в чёрный список США как «угроза национальной безопасности», договорилась с мобильным оператором МТС о разработке сети пятого поколения в России.

Москва стремится к дедолларизации своей экономики, и более заметной частью её валютных резервов стал китайский юань. Его доля увеличилась до 14,2%, что позволит укрепить двустороннюю торговлю, так как Россия стремится расширить применение юаня в сделках с Китаем, считает издание.

Вместе с тем у этого союза есть свои проблемы. Сотрудничество двух стран может быть омрачено конкуренцией, в том числе в Центральной Азии. На российском Дальнем Востоке проходили протесты против финансированных Поднебесной проектов, в том числе предприятия по разливу питьевой воды на Байкале и вырубки лесов в Сибири. Местные жители окрестили наплыв туристов и компаний в регион «китайским вторжением», утверждает The Wall Street Journal.

По словам издания, китайская экономика в восемь раз превышает российскую. Это даёт Пекину больше рычагов в торговле, поэтому некоторые в России считают её младшим партнёром в этих двухсторонних отношениях.

В то же время новый доступ к российскому природному газу предоставляет Китаю дополнительное влияние в торговой войне с США, делая его менее зависимым от более дорогого американского сжиженного природного газа. Поставки СПГ быстро росли, пока Пекин не ввёл 10-процентный импортный тариф в прошлом году. После того как в мае власти Поднебесной повысили тариф до 25%, поставки голубого топлива из Америки прекратились полностью, отмечает The Wall Street Journal.

«Если бы не было торговой войны, США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», — заявил в августе Хоу Цицзюнь, президент энергетического гиганта PetroChina. По словам бизнесмена, в настоящий момент его компания наращивает инвестиции в российские газовые проекты.

Выход России на китайский газовый рынок будет оставаться серьёзным препятствием для производителей СПГ в США, даже если Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку и снизят тарифы на энергоносители. После запуска «Силы Сибири» продавать американское топливо Китаю может оказаться невыгодным.

Между тем энергетическое сотрудничество с Россией увеличивает влияние Пекина в Арктике, где США, Канада и другие страны конкурируют за судоходные пути и ресурсы. Китай, который напрямую не граничит с регионом, теперь тоже является одним из участников этого спора.

По данным Международного энергетического агентства, в следующем году Китай станет крупнейшим импортёром газа в мире, и на его долю будет приходиться более 40% роста мирового спроса на голубое топливо к 2024 году. МЭА прогнозирует, что к этому времени Россия с помощью «Силы Сибири» сможет удовлетворить почти 10% газовых потребностей Китая.

Тем временем власти двух стран уже обсуждают продолжение проекта — газопровод через Монголию. Энергетические отношения являются признаком более широкого геополитического сближения, считает старший научный сотрудник Московского Центра Карнеги Александр Габуев. «Энергетика приносит общую выгоду и России, и Китаю как в экономическом, так и в стратегическом плане», — говорит он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

