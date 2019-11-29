EUobserver: Европа запасается газом, предвидя новый кризис между Украиной и Россией

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом», тем самым подтвердив необходимость выплаты Россией долга Украине в размере $2,6 млрд, сообщает EUobserver. При этом в ЕС, куда российский газ идёт транзитом через территорию Украины отметили, что готовятся к новому газовому кризису.

Шведский суд постановил, что Россия должна выплатить Украине долг в размере $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Как пишет EUobserver, это может привести к повторению газового кризиса 2009 года.

Таким образом, Апелляционный суд Свеаланда в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» встал на сторону украинской компании, отклонив апелляцию российской энергетической компании на решение Стокгольмского арбитража.

Ожидаемо, на Украине приветствовали решение суда. «Полная победа! Украина снова побеждает!», — написал в своей страничке в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

EUobserver отмечает, что большинство проблем возникли из-за «противоречивого» газового контракта, подписанного в январе 2009 года бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко сроком на десять лет.

Таким образом, контракт истекает уже 31 декабря этого года. При этом в России пригрозили прекратить поставки газа на Украину, в случае если страна не откажется от своих претензий. В этом «Газпром» уже уведомил украинских партнёров.

«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил председатель правления компании Алексей Миллер, призвав полностью прекратить все иски.

Ранее в этом месяце о судебном разбирательстве высказался и президент России Владимир Путин, отметив, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует.

«Бред какой-то. Обостряют ситуацию», — приводит EUobserver слова главы государства.

При этом в настоящий момент страна транспортирует около 87 млрд кубометров российского газа в страны ЕС из общеевропейского экспорта в 200 млрд кубометров.

«Европа готовится к кризису. Мы не знаем, что произойдёт 1 января, но мы будем готовы», — отметил вице-президент государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG Мацей Возняк.

По его словам, была создана так называемая «карта страха», на которой демонстрируются как никогда высокие уровни хранилищ в Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Польше, Словакии и на Украине.