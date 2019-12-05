Focus: Европа как потребитель газа для России всё ещё остаётся важнее Китая

Этой зимой Россия вводит в эксплуатацию сразу три международных газопровода, что позволит Москве укрепить собственное влияние в Европе и Азии. Однако, как пишет Focus, Европа как потребитель газа для России является всё ещё важнее Китая, поэтому в центре внимания остаётся «Северный поток — 2» и те, кто пытается помешать запуску данного газопровода.

Ровно в начале зимы президент России Владимир Путин выступил в своей излюбленной роли, запустив свой крупнейший газопровод. Как пишет Focus, 1 декабря он по видеомосту совместно с главой Китая Си Цзиньпином пустил газ по самому дорогостоящему газопроводу «Сила Сибири». Его протяжённость составляет около 3 тыс. км, и Россия планирует поставлять по нему в Поднебесную 38 млрд кубометров газа в год.

Кремлю это обойдётся в кругленькую сумму: российский государственный концерн «Газпром» оценил смету строительства самого длинного газопровода на востоке страны в сумму $55 млрд, а общая стоимость проекта составила $400 млрд. Однако для России это только начало: голубой огонёк — логотип «Газпрома» — скоро загорится и на старте двух других крупных проектов.

Вскоре после Нового года, 8 января, Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом собирается запустить «Турецкий поток», проложенный по дну Чёрного моря. По второй его ветке газ позднее начнёт поставляться через Грецию в Южную и Юго-Восточную Европу.

Однако наибольшие сложности связаны для Кремля со второй веткой «Северного потока — 2». США, несколько стран ЕС, а также — больше всех — Украина всё ещё надеются помешать строительству трубопровода. Президент США Трамп предостерёг европейцев, что они становятся заложниками поставок энергоносителей из России. Трамп в свою очередь надеется продавать в Европу свой сжиженный газ, добытый методом гидравлического разрыва. Однако Россия предлагает европейцам трубопроводный газ существенно дешевле, тем более что цены в настоящее время находятся на достаточно низком уровне.

После отказа Германии от атомной энергетики, а также от угледобычи, Россия рассчитывает, что в перспективе сможет заполнить освобождающуюся нишу своим газом. Впрочем, с учётом сохраняющейся неопределённости по поводу точных сроков запуска второго «Северного потока» Россия пока зависит от транзита топлива через территорию Украины. Соответствующий договор между сторонами истекает в конце этого года, но договориться о продлении пока не удалось.

В ходе недавнего телефонного разговора Путин предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского, что, если соглашение не будет достигнуто до конца года, транзит остановится. На следующей неделе политикам предстоит встреча в Париже — это будет первый саммит на тему украинского кризиса за три с лишним года. И хотя в центре внимания будут стоять пути к урегулированию конфликта в Донбассе, ни в Киеве, ни в Москве не исключают, что Путин и Зеленский встретятся и в двустороннем формате и, в частности, чтобы обсудить перспективы нового газового соглашения.

Как заключает издание, экономически обе стороны заинтересованы в этом: сотрясаемая кризисом Украина в значительной степени зависит от оплаты российского транзита газа в страны ЕС. России же крупнейшая транзитная страна нужна, чтобы поставлять газ в Западную Европу, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность Старого Света, поскольку даже после запуска «Силы Сибири» Европа остаётся для «Газпрома» главным экспортным рынком.