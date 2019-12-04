Le Monde: Зеленский надеется «вернуть людей» и территории Донбасса и Крыма

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, европейские партнёры обязаны поддержать позицию его страны по Крыму и Донбассу и на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. «Многие люди в Донбассе сбиты с толку. Нам нужно вернуть их», — подчеркнул украинский лидер в интервью Le Monde. Он также выразил надежду, что на полях саммита Киев сможет обсудить с Москвой новый договор о транзите газа сроком на десять лет.

После нескольких лет отсутствия дипломатических подвижек и провала Минских соглашений президенты Украины и России попытаются достичь новых договорённостей на предстоящем саммите в Париже, на котором при посредничестве лидеров Франции и Германии планируется создать все необходимые условия, чтобы способствовать прекращению затянувшегося конфликта, пишет Le Monde. Накануне этой встречи, которая состоится уже на следующей неделе, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы западных журналистов.



По мнению Зеленского, сам по себе факт организации подобного саммита «уже является победой». Однако настоящего успеха можно будет добиться лишь тогда, когда «дипломатия перехватит инициативу у оружия», подчеркнул украинский президент в интервью Le Monde. По его словам, крайне важной темой является окончательное прекращение огня, так как после заключения Минских соглашений в 2015 году интенсивность перестрелок снизилась, но постоянно появляются новые жертвы.



«Нам нужно настоящее прекращение огня», — пояснил политик. Зеленский также подчеркнул, что приоритетным направлением для Киева является стремление «спасать жизни», поэтому параллельно с переговорами о прекращении огня будет затрагиваться вопрос о новом масштабном «обмене пленными». Цель Украины заключается в том, чтобы добиться от России освобождения всех украинских «политзаключённых», заявил украинский президент в интервью Le Monde.



По его словам, лишь после достижения конкретных договорённостей по этим двум пунктам можно будет говорить о проведении выборов на территории восточных областей Украины. «Но для этого необходимо добиться полного разоружения, отвода всех вооружённых групп и полного исчезновения оружия. Более миллиона человек уехали из Донбасса, чтобы спастись от стрельбы. У них тоже должна быть возможность вернуться и проголосовать. Именно этого хотим мы, украинцы. Если мы дойдём до этого момента в обсуждении, то почувствуем, что Россия тоже хочет мира», — подчеркнул Зеленский в беседе с журналистами.



Украинский президент также заявил, что он не согласен с зафиксированными в Минских соглашениях 2015 года условиями, которые предусматривают полное восстановление пограничного контроля на границе с Россией только после проведения выборов в Донбассе. По его мнению, в этом «деликатном» вопросе Киев должен твёрдо продвигать свою позицию. «Я не согласен с такой последовательностью событий. Такова позиция украинцев. И мы будем жёстко отстаивать её. Речь идёт о нашей стране, нашей земле, нашем народе», — пояснил политик в интервью Le Monde.



В то же время, по словам Зеленского, он не стремится «вернуть Донбасс силой», даже если на саммите в Париже не получится согласовать все необходимые вопросы. «Старая власть вновь разожгла гнев демонстрантов. Они хотят отправиться туда с винтовками в руках? Я не поддерживаю военное решение. Если моя позиция не нравится обществу, моё место займёт другой лидер. Но для меня о таком решении не может быть и речи», — заверил украинский президент.



Зеленский также признался, что считает своей «победой» сентябрьский обмен с Россией, в рамках которого на Украину смогли вернуться «моряки и политзаключённые». Таких результатов ему удалось достичь путём трёх телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Однако в политике Зеленский, по его словам, никому полностью не доверяет: «Я никому не верю. Политика — не такая точная наука, как математика. Речь не о том, чтобы решить уравнение с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные. И каждый отстаивает собственные интересы», — заявил он в интервью Le Monde.



В то же время украинский лидер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп мог бы использовать американское влияние в Европе и свои отношения с Россией и поговорить с Владимиром Путиным, чтобы «эта трагедия закончилась», говорится в статье. Зеленский также рассчитывает, что Вашингтон будет действовать на дипломатической арене открыто, а не у него за спиной. «Мне не хочется, чтобы Украина была полем, на котором ведущие мировые игроки ведут шахматные партии. Нас должны рассматривать не как объект, а как субъект. Не может быть договорённостей за нашей спиной. Мне хочется верить в это. США всегда были лицом демократии», — отметил он в беседе с журналистами.



Зеленский также вновь заверил, что президент США Дональд Трамп не выдвигал ему во время телефонной беседы летом никаких требований, касающихся расследования в отношении сына Джо Байдена. «Мы не говорили ни о каком обмене по типу «ты мне, я тебе». Такая беседа у нас была с президентом России, когда мы обменялись пленными. И она может быть у меня с Европой, если они скажут: «Выполните такие-то условия, чтобы вступить в ЕС». Украина находится в Европе и может быть частью ЕС. Мы этого хотим. Здесь вполне может быть взаимовыгодный обмен», — пояснил политик в интервью Le Monde.



Украинский лидер при этом отказался давать какие-либо комментарии относительно недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно заявил, что у НАТО наступила «смерть мозга» и что Россия не представляет угрозы, поскольку «географически является частью Европы». По словам Зеленского, ему трудно давать какие-либо комментарии, поскольку Украина до сих пор не входит в НАТО, хотя и стремится выполнять все стандарты, чтобы туда вступить. «Как бы то ни было, я говорил с Эммануэлем Макроном. Он отстаивает суверенитет Украины», — заверил украинский лидер.



Кроме того, Зеленский выразил обеспокоенность в связи с тем, что вопрос о «проблеме Крыма» не поднимается ни на каких переговорах уже несколько лет: «Не исключено, что мы поднимем его на саммите в Париже. Это наша территория. И мы вернём её», — подчеркнул политик. По его словам, западные лидеры также подтвердили Киеву свою поддержку в этом вопросе. «Я понимаю, что санкции создают экономические проблемы для Франции и Германии. Но когда речь идёт о жизни людей, экономические соображения не играют роли. Европейские лидеры гарантировали мне, что санкционная политика не претерпит изменений, пока мы не вернём нашу территорию, в том числе Крым», — рассказал украинский президент в интервью Le Monde.



По мнению Зеленского, европейские партнёры «обязаны» поддержать позицию Украины по Крыму и Донбассу и на предстоящих переговорах в Париже, чтобы он сам не оказался в одиночестве лицом к лицу с Путиным. «Я увижу это по первым 30 минутам встречи. Если этого не будет, я скажу об этом открыто», — заявил политик. «Иногда говорят, что жители удерживаемых сепаратистами зон хотели бы принадлежать к России. Это неверно. Каждый человек может сам поехать туда, где хочет жить. Русский не может сказать об украинской территории: «Это моя земля». Это не так. Многие люди в Донбассе сбиты с толку. Нам нужно вернуть их», — подчеркнул украинский лидер в интервью Le Monde.



Что касается проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», который идёт в обход украинской территории и также вызывает напряжённость в отношениях с Россией, то в этом вопросе Украина не в силах повлиять на позицию европейских лидеров и может рассчитывать лишь на поддержку со стороны США, считает Зеленский. Он напомнил, что транзит газа ежегодно приносит его стране до $3 млрд. Поэтому Киев очень надеется заключить с Россией очередной договор на транзит газа сроком на десять лет, и этот важный вопрос тоже может быть поднят на саммите в Париже, рассказал украинский президент в беседе с журналистами.