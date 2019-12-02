США, Россия, Украина: Зеленский предложил формат переговоров по Крыму

Владимир Зеленский считает, что США могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма. Как передаёт «Сегодня», Зеленский предполагает, что данный вопрос можно урегулировать в трёхстороннем формате, где среди участников должны быть США, Россия и Украина.

Соединённые Штаты могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма*. Как пишет «Сегодня», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал президент.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», — добавил Зеленский.

«Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил украинский президент.