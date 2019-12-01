BFM TV: компания Apple пообещала подумать над принадлежностью Крыма

После того как Apple раскритиковали за обозначение Крыма частью Российской Федерации, компания в официальном сообщении обещала «более тщательно» проанализировать свой подход в определении государственных границ, пишет BFM TV. Как отмечает издание, Крым стал российским благодаря переговорам с местными властями, однако за пределами страны он по-прежнему отображается на картах спорной территорией, не принадлежащей ни одному государству.

В субботу американская компания Apple заявила, что собирается «более тщательно» изучить обозначение спорных территорий — в частности, Крыма, сообщает BFM TV. Шквал критики обрушился на цифрового гиганта из-за того, что начиная со среды «аннексированный»* Москвой полуостров обозначается как часть России на картах и в погодной сводке для жителей этой страны. При этом пользователям из других стран Крым предстаёт без обозначения принадлежности к какому-либо государству.

Как рассказывает издание, Apple внесла соответствующие изменения в два из своих ведущих приложений — «Погода» и «Карты» — по итогам начатых в мае переговоров с Москвой. Она требовала от компании привести свою информацию в соответствие с российскими законами, которые признают Крым частью Российской Федерации.

В официальном комментарии, опубликованном в субботу, подчёркивается, что эти изменения коснулись только России. «Мы рассматриваем нормы международного права и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения, если они требуются», — цитирует французский сайт заявление знаменитого бренда. Американская компания пообещала «более тщательно проанализировать то, как отображаются спорные границы» в её сервисах, и ставила за собой возможность «скорректировать свой подход» к этому вопросу.

Международное сообщество в своём большинстве считает, что Россия незаконно захватила Крым в 2014 году, отмечает BFM TV. Так, решение производителя iPhone вызвало возмущение у украинцев и призывы к бойкоту в соцсетях. В то же время многочисленные новостные СМИ в России вышли в четверг с заголовками «Apple признала Крым русским».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).