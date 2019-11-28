N-TV Оригинал

N-TV: в приложениях Apple Крым стал российским

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Под давлением Госдумы американская компания Apple признала Крым российским, сообщает N-TV. Теперь такие города как Симферополь и Севастополь отображаются с соответствующей припиской об их государственной принадлежности. Кремлёвские политики пообещали проследить, чтобы «возврата назад не было».
N-TV: в приложениях Apple Крым стал российским
Reuters

Под давлением российских властей американская компания Apple признала Крым российским, сообщает N-TV. Теперь в приложениях, планирующих маршруты и показывающих прогнозы погод, такие города как Симферополь и Севастополь отображаются с припиской «Крым, Россия». Но она видна только при использовании программ на территории самой России, отмечает автор. В Германии государственная принадлежность не указывается.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что таким образом Apple привёл свои службы в соответствие с российским законом. По его словам, «ошибка» при указании городов в Крыму была устранена. Политик также пообещал проследить, чтобы «возврата назад не было».
 
Переговоры с Apple по этому вопросу шли с мая, сообщает N-TV. На первом этапе компания убрала государственную принадлежность городов. При этом на картах Google они до сих пор так и отображаются. Но при поиске их названия указаны не на украинском, а на русском. К тому же видна чёткая граница между Крымом и Украиной.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
Apple Госдума РФ Крым Россия Севастополь Симферополь
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров