Под давлением Госдумы американская компания Apple признала Крым российским, сообщает N-TV. Теперь такие города как Симферополь и Севастополь отображаются с соответствующей припиской об их государственной принадлежности. Кремлёвские политики пообещали проследить, чтобы «возврата назад не было».

Под давлением российских властей американская компания Apple признала Крым российским, сообщает N-TV. Теперь в приложениях, планирующих маршруты и показывающих прогнозы погод, такие города как Симферополь и Севастополь отображаются с припиской «Крым, Россия». Но она видна только при использовании программ на территории самой России, отмечает автор. В Германии государственная принадлежность не указывается.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что таким образом Apple привёл свои службы в соответствие с российским законом. По его словам, «ошибка» при указании городов в Крыму была устранена. Политик также пообещал проследить, чтобы «возврата назад не было».

Переговоры с Apple по этому вопросу шли с мая, сообщает N-TV. На первом этапе компания убрала государственную принадлежность городов. При этом на картах Google они до сих пор так и отображаются. Но при поиске их названия указаны не на украинском, а на русском. К тому же видна чёткая граница между Крымом и Украиной.