Le Monde: кредитную карту Apple обвинили в сексизме

Власти Нью-Йорка начали проверку в отношении кредитного сервиса компании Apple после обвинений в сексистском подходе к клиентам, сообщает Le Monde. Поводом послужил твит рассерженного пользователя, пожаловавшегося на то, что кредит, одобренный его жене, был в двадцать раз меньше предложенного ему самому. Как передаёт издание, клиент Apple Card был возмущён тем, что решение о выдаче кредита принимает алгоритм, логику которого невозможно проследить.

Можно ли назвать кредитную карту Apple Card сексистской, задаётся вопросом Le Monde. Как сообщает издание, обвинения в дискриминации в адрес американского интернет-гиганта и партнёра его платёжной системы банка Goldman Sachs стали причиной открытия разбирательства в штате Нью-Йорк.

Как поясняет газета, всё началось с твита американского бизнесмена Дэвида Хайнемайера Ханссона, в котором он назвал сервис Apple «чёртовой сексистской программой». По словам предпринимателя, несмотря на то, что он и его жена вместе уже много лет и подают совместную налоговую декларацию, алгоритм карты счёл, что супруга Ханссона имеет право на гораздо меньший кредитный лимит, чем сам он. Как подчеркнул пользователь кредитной карты, одобренный ему займ в двадцать раз превышал сумму, на которую могла рассчитывать его жена.

Ханссон назвал алгоритм Apple Card «чёрным ящиком», поскольку понять логику принимаемых им решений невозможно.

Как передаёт Le Monde, позднее бизнесмен описал в Twitter свои безуспешные переговоры с клиентской службой Apple, отметив своё негодование по поводу их неспособности объяснить решение алгоритма.

Представитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линда Лейсвелл заверила, что служба проведёт расследование с целью определить, не было ли в описанном Ханссоном случае нарушено законодательство штата, предписывающее относиться к потребителям одинаково в независимости от их пола.

Как напоминает издание, кредитная карта Apple Card появилась в марте этого года в партнёрстве с платёжной системой Mastercard и банком Goldman Sachs. Как подчеркнул представитель Goldman Sachs Эндрю Уильямс, решение о выдаче кредита в организации принимается исключительно на основании платёжеспособности клиента, а не его «пола, возраста, сексуальной ориентации или каких либо иных факторов, запрещённых законом».