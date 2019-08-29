New York Post: Apple извинилась за подслушанный секс пользователей

Компания Apple попросила прощения у пользователей за то, что без их ведома передавала отрывки личных разговоров, записанных голосовым помощником Siri, третьим лицам, пишет New York Post. Как поясняет издание, любые приглушённые звуки могли случайно вызвать помощника, который записывал разговоры во время занятия сексом, покупки наркотиков или обсуждения медицинского диагноза, а затем отправлял запись для последующего анализа и оценки работы программы подрядчикам сторонних организаций.
В среду компания Apple извинилась перед своими пользователями за использование сторонних подрядчиков для прослушивания аудиозаписей, выбранных голосовым помощником Siri для оценки работы программы, сообщает New York Post. Ранее общественность всколыхнула информация о том, что голосовой помощник постоянно записывал, как люди занимаются сексом, покупают наркотики или обсуждают медицинские диагнозы. «Мы осознали, что не полностью соответствовали своим высоким идеалам, и за это приносим извинения», — заявили в компании.
Как отмечает издание, Apple прекратила делать аудиозаписи после того, как разоблачитель, бывший подрядчик цифрового гиганта, рассказал об этой практике в июне газете The Guardian. По его словам, Siri часто реагирует на открывающуюся молнию и другие приглушённые звуки.
Производители iPhone заявили, что возобновят программу оценки работы Siri по новым правилам, которые позволят пользователям делать выбор: без их согласия голосовой помощник не станет делать записи разговоров. Кроме того, доступ к ним получат только собственные сотрудники компании, которая также обязуется заняться удалением случайно записанных разговоров.
«Мы надеемся, что многие пользователи решат продолжить свою помощь в улучшении Siri, зная о том, что Apple с уважением относится к их данным и применяет надёжные технологии защиты, — цитирует New York Post заявление компании. — Пользователи, согласившиеся оказать помощь, смогут отказаться от неё в любой момент».
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