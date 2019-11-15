Spiegel: Apple и американское посольство пытались помешать немцам принять закон по борьбе с отмыванием денег

Компания Apple и посольство США в ФРГ пытались воспрепятствовать принятию в бундестаге нового закона по борьбе с отмыванием денег, сообщает Der Spiegel со ссылкой на слова ряда немецких депутатов. Отмечается, что закон в том числе затронет платёжную систему Apple Pay, сделав невозможным бесконтактную передачу данных между устройствами Apple и банковскими приложениями.
В минувший четверг в немецком бундестаге был одобрен новый закон по борьбе с отмыванием денег, соответствующий последним нормам ЕС, сообщает Der Spiegel.
Как отмечает издание, в ходе последнего парламентского заседания некоторые депутаты пожаловались на то, что компания Apple и посольство США пытались вмешаться и в последний момент предотвратить принятие закона. Сообщается, что американский концерн подавал жалобу на закон в ведомство канцлера ФРГ.
Причиной стало правило, согласно которому цифровые платформы обязуются открыть свой интерфейс для платёжных служб и приложений: оно в том числе касается системы мобильных платежей Apple Pay, пишет Der Spiegel. Таким образом, теперь нельзя будет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами Apple и банковскими приложениями: вместо этого должны использоваться более сложные методы передачи, такие как считывание QR-кода.
Издание сообщает, что новый закон призван усложнить сокрытие имущественных отношений внутри предприятий, а также предотвратить попадание нелегальных средств в экономику.
Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четыре ребёнка госпитализированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Историк и бывший доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не подписал апелляционную жалобу на свой арест на два месяца, которую защита подала накануне.
Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева заявила, что соответствующие органы проверят деятельность социальных служб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино в Раздольненском районе Крыма, где ранее была убита пятилетняя девочка.
Бывший чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский одолел представителя Чехии Йозефа Заградника и завоевал титул чемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг.
Социальная сеть Facebook больше месяца ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD. Блокировка началась пять недель назад и продлевается каждую неделю. RT направил запрос в техподдержку Facebook, однако ответа не получил.
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с двумя самолётами в московском аэропорту Шереметьево. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Самолёт Airbus A320, прилетевший из Минска в Шереметьево, при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
Американская полиция установила личность стрелка, напавшего на школу в городе Санта-Кларита в Калифорнии, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей полиции.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона планируют увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после стрельбы в колледже в Благовещенске.