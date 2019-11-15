Spiegel: Apple и американское посольство пытались помешать немцам принять закон по борьбе с отмыванием денег

Компания Apple и посольство США в ФРГ пытались воспрепятствовать принятию в бундестаге нового закона по борьбе с отмыванием денег, сообщает Der Spiegel со ссылкой на слова ряда немецких депутатов. Отмечается, что закон в том числе затронет платёжную систему Apple Pay, сделав невозможным бесконтактную передачу данных между устройствами Apple и банковскими приложениями.

В минувший четверг в немецком бундестаге был одобрен новый закон по борьбе с отмыванием денег, соответствующий последним нормам ЕС, сообщает Der Spiegel.

Как отмечает издание, в ходе последнего парламентского заседания некоторые депутаты пожаловались на то, что компания Apple и посольство США пытались вмешаться и в последний момент предотвратить принятие закона. Сообщается, что американский концерн подавал жалобу на закон в ведомство канцлера ФРГ.

Причиной стало правило, согласно которому цифровые платформы обязуются открыть свой интерфейс для платёжных служб и приложений: оно в том числе касается системы мобильных платежей Apple Pay, пишет Der Spiegel. Таким образом, теперь нельзя будет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами Apple и банковскими приложениями: вместо этого должны использоваться более сложные методы передачи, такие как считывание QR-кода.

Издание сообщает, что новый закон призван усложнить сокрытие имущественных отношений внутри предприятий, а также предотвратить попадание нелегальных средств в экономику.