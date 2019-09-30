N-TV: бундестаг дорого обходится Германии, но продолжает плодить депутатов и расходы

На сегодняшний день парламент Германии — самое крупное представительство депутатов в мире после аналогичного китайского органа власти. Сейчас в бундестаге насчитывается уже 709 политиков, и он продолжает разрастаться. В связи с этим немецкий телеканал N-TV заинтересовался, не слишком ли дорого стране обходится его содержание. На каждого депутата из средств налогоплательщиков уходит по €40 тыс. в месяц, а необходимую реформу избирательного права не удаётся провести уже годы.

Не слишком ли дорого Германии обходится бундестаг? Таким вопросом задался немецкий телеканал N-TV.

Как сообщается на сайте телеканала, бундестаг в его нынешнем виде — второе по величине представительство своего рода в мире. На данный момент в немецком парламенте заседают 709 политиков — больше только во Всекитайском собрании народных представителей.

В действительности для бундестага предусмотрено наличие только 598 депутатов, однако их реальное число значительно выше из-за мандатов на переуступку мест в парламенте. Между тем, всему есть своя цена, подчёркивает N-TV: при планировании нового бюджета министр финансов Германии Шольц отвёл на работу парламента более €1 млрд.

Как поясняет телеканал, такое большое число депутатов в Германии связано с тем, что заседающие в бундестаге фракции годами не справляются с проведением реформы избирательного права.

Каждый депутат бундестага обходится государству примерно в €40 тыс. из средств налогоплательщиков ежемесячно. Эти средства идут на денежное содержание депутатов, сотрудников и канцелярские принадлежности. Чем больше депутатов заседают в бундестаге, тем выше расходы на поддержание работы парламента.

Причина возникновения такого гигантского бундестага заключается в избирательном праве Германии, поясняет N-TV. В соответствии с этим правом, на выборах в бундестаг есть два типа голосов: первый голос — за кандидата из собственного избирательного округа и второй голос — за партию.

После выборов кандидат с наибольшим количеством первых голосов по своему избирательному округу сразу попадает в бундестаг. Однако какое количество мест партия получит в бундестаге, зависит от вторых голосов. Может случиться так, что крупные партии, такие, как ХДС и ХСС, получают больше прямых мандатов, чем им положено мест в бундестаге. Для того чтобы выровнять баланс, вводятся мандаты на переуступку мест и компенсирующие мандаты. В результате бундестаг постоянно продолжает расширяться.

Большинство в бундестаге поддерживает реформу избирательного права — в этом вопросе сходятся СДПГ, зелёные, левые и свободные демократы. Однако процесс тормозит союз ХДС/ХСС, считает заместитель председателя бундестага от СДПГ Томас Опперманн, давно выступающий за проведение реформы. «Мы должны продолжать повышать давление на союз, чтобы он всё-таки образумился, — заявил политик. — Парламент, который постоянно устанавливает для граждан границы своими законами, но при этом сам не в силах определить собственные границы, утрачивает свою благонадёжность».