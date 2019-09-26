ZDF: лидером социал-демократов в бундестаге стал противник жёсткого курса Берлина по отношению к Москве

У фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге наконец-то появился новый председатель, сообщает ZDF. Им стал Рольф Мютцених, который уже неоднократно призывал правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции, отмечает немецкий телеканал.

У фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге наконец-то появился новый председатель. Им стал Рольф Мютцених, за которого проголосовало подавляющее большинство депутатов от СДПГ в немецком парламенте (97,7%), сообщает ZDF.

Характеризуют же ключевые однопартийцы нового главу фракции социал-демократов как «компетентного и целеустремлённого» человека, который «делает ставку на содержание, а не на позёрство», подчёркивает немецкий телеканал.

До своего избрания, продолжает ZDF, Рольф Мютцених несколько месяцев исполнял обязанности председателя фракции СДПГ в бундестаге и успел отметиться тем, что «существенно дистанцировался не только от правителей некоторых арабских стран, но и от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».

А этим летом новоиспечённый лидер Социал-демократической партии Германии и вовсе «наделал шума», назвав президента Соединённых Штатов Дональда Трампа расистом, напоминает журналист немецкого телеканала.

Что же касается Российской Федерации, то Рольф Мютцених неоднократно призывал правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции, отмечает автор статьи.

«При этом он даже подверг критике своего товарища по партии, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, из-за того что тот, по мнению Мютцениха, избрал слишком жёсткий курс по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — добавляет журналист телеканала ZDF.