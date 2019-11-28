1+1: после признания Крыма российским Apple не услышит добрых слов от украинцев

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мировая политика не является сильной стороной компании Apple. Как передаёт «1+1», так политик отреагировал на то, что на устройствах американской компании Крым определяется как часть России. А в украинском посольстве в США допустили, что вряд ли в Apple услышат добрые слова от украинцев в День благодарения.

«Мировая политика — не ваша сильная сторона». Министр иностранных дел Украины ответил компании Apple, которая обозначила Крым российским. Вадим Пристайко в Twitter призвал представителей компании представить, как бы они себя чувствовали, если бы их технологии украл злейший враг, а также пояснил, что украинцы чувствуют себя так, когда кто-то признаёт Крым российским, отмечает «1+1».

В украинском посольстве в США допустили, что вряд ли в Apple услышат добрые слова от украинцев в День благодарения, и напомнили компании о российской оккупации полуострова.

Накануне стало известно, что в продукты Apple внесены правки, благодаря которым аннексированный Крым* отображается как часть России.

Решение американской компании Apple противоречит официальной позиции Соединённых Штатов, которые не признают аннексию Крыма.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



