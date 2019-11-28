1+1: после признания Крыма российским Apple не услышит добрых слов от украинцев
Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко выдали лицензию в Федерации бокса России.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства по законопроектам о «регуляторной гильотине» предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
В Дмитрове 7 декабря пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», который даст старт горнолыжному сезону в Подмосковье, сообщает телеканал «360».
Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются попыткой выдавить Россию с мировой спортивной арены.
Снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко поддерживают 74% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В Приморье арестован 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури, сообщает СУ СК по региону.
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.
Тегеран прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о возможности введения санкций против Ирана из-за несоблюдения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Задержан ещё один подозреваемый в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Ледяной панцирь» толщиной до 2 см образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, 1 декабря, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме получил несколько советов по улучшению техники ловли мяча от юных футболистов.
Правительству порекомендуют выделить дополнительные средства на исследование открытых районов Мирового океана, в том числе на модернизацию исследовательских судов и робототехники для изучения морских глубин. Такое решение приняли на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, сообщает «Парламентская газета».
Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой, который он нанёс представителю силовых структур.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала решение негосударственного оператора и лидера боливийского рынка платного телевидения Cotas прекратить вещание RT на испанском языке в Боливии.
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», а также оценил положение «армейцев» в квартете.
Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой, сообщает kp.ru.
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований.
Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 2—3 декабря посетит Баку с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.
В Санкт-Петербурге назвали лауреатов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старших инспекторов ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» Московской области Дмитрия Булычёва и Игоря Помыткина за спасение людей при пожаре. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратил внимание общественности на то, что в рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет пункта о непризнании его организации.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Центробанк. Об этом он заявил на заседании правительства.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в соответствии с хартией его организация имеет право готовить национальную сборную к участию в Олимпийских играх — 2020 в Токио, невзирая на рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпиады.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв не понял, за что его удалили во время матча группового этапа чемпионата мира с ОАЭ.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв объяснил, почему команда испытала сложности на групповом этапе чемпионата мира в Парагвае.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что запуск проекта «Северный поток — 2» приведёт к экономическому удушению Украины и создаст угрозу стабильности поставок газа в Европу.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация сделает всё возможное, чтобы отечественные спортсмены выступили на Олимпийских играх — 2020 под своим национальным флагом.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что обвинения Всемирного антидопингового агентства в адрес некоторых членов его организации являются необоснованными и предвзятыми.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев поднимет на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря ряд вопросов, в том числе тему возвращения украинских военнопленных.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки олимпийской квалификации.
Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей. Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.
Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 52%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Российский лидер Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке призвал укреплять взаимодействие с партнёрами внутри альянса для борьбы с международным терроризмом.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выпустила обновлённый рейтинг силы национальных сборных.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал допинговый скандал вокруг отечественного спорта.
Глава МИД Германии Хайко Маас признал, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны одновременно являются «конкурентами» европейской модели.
Олимпийский чемпион президент Федерации плавания России Владимир Сальников заявил, что проблема допинга в стране достигла больших масштабов.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе, который начинает действовать с 28 ноября.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» убрал из платёжной ведомости контракт российского центрового Тимофея Мозгова.
Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 40, передаёт AFP со ссылкой на власти страны.