1+1 Оригинал

1+1: после признания Крыма российским Apple не услышит добрых слов от украинцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мировая политика не является сильной стороной компании Apple. Как передаёт «1+1», так политик отреагировал на то, что на устройствах американской компании Крым определяется как часть России. А в украинском посольстве в США допустили, что вряд ли в Apple услышат добрые слова от украинцев в День благодарения.
«Мировая политика — не ваша сильная сторона». Министр иностранных дел Украины ответил компании Apple, которая обозначила Крым российским. Вадим Пристайко в Twitter призвал представителей компании представить, как бы они себя чувствовали, если бы их технологии украл злейший враг, а также пояснил, что украинцы чувствуют себя так, когда кто-то признаёт Крым российским, отмечает «1+1».
 
В украинском посольстве в США допустили, что вряд ли в Apple услышат добрые слова от украинцев в День благодарения, и напомнили компании о российской оккупации полуострова. 
 
Накануне стало известно, что в продукты Apple внесены правки, благодаря которым аннексированный Крым* отображается как часть России.
 
Решение американской компании Apple противоречит официальной позиции Соединённых Штатов, которые не признают аннексию Крыма. 
 
Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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