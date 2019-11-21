ERR: в Латвии из-за санкций запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории страны девяти российских телевизионных каналов после получения информации о том, что они связаны с лицами из «санкционного списка» Евросоюза. Трансляция соответствующих российских программ запрещается во всех контролируемых советом публичных сетях электронных коммуникаций до момента отмены санкций ЕС, передаёт ERR.
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил запретить ретрансляцию девяти российских телевизионных каналов в Латвии. Об этом сообщил агентству BNS заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.
По его словам, НСЭСМИ получил от учреждения госбезопасности информацию о том, что в списке программ, которые в настоящее время ретранслируются в Латвии, имеется несколько программ российского медиахолдинга, одним из выгодоприобретателей которого является лицо, включённое в санкционный список ЕС за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Согласно имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации, одним из выгодоприобретателей телевизионных каналов «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург — Пятый канал» является Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС.
После оценки полученной и уже имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации совет запретил ретрансляцию этих программ во всех контролируемых НСЭСМИ публичных сетях электронных коммуникаций на всей территории Латвии до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами.
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