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ERR: в Латвии из-за санкций запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории страны девяти российских телевизионных каналов после получения информации о том, что они связаны с лицами из «санкционного списка» Евросоюза. Трансляция соответствующих российских программ запрещается во всех контролируемых советом публичных сетях электронных коммуникаций до момента отмены санкций ЕС, передаёт ERR.
ERR: в Латвии из-за санкций запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Pixabay

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил запретить ретрансляцию девяти российских телевизионных каналов в Латвии. Об этом сообщил агентству BNS заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

По его словам, НСЭСМИ получил от учреждения госбезопасности информацию о том, что в списке программ, которые в настоящее время ретранслируются в Латвии, имеется несколько программ российского медиахолдинга, одним из выгодоприобретателей которого является лицо, включённое в санкционный список ЕС за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Согласно имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации, одним из выгодоприобретателей телевизионных каналов «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург — Пятый канал» является Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС.

После оценки полученной и уже имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации совет запретил ретрансляцию этих программ во всех контролируемых НСЭСМИ публичных сетях электронных коммуникаций на всей территории Латвии до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами.

Дата публикации 20 ноября 2019 года.

 

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