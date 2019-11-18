Обозреватель: одесское кафе оказалось в центре скандала из-за российских телеканалов

Пользователи интернета обнаружили, что в одном из кафе Одессы транслируются российские телеканалы. Как пишет «Обозреватель», пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения и проверить кафе на сепаратизм.

В Одессе кафе быстрого питания угодило в скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил пользователь интернета.

«Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают «Россия 24». На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще — гражданская война», — написал пользователь Twitter.

Как отмечает издание, сеть разозлила такая выходка, и пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения.

«Потому что Володька позволяет! А вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме», — пишут комментаторы.