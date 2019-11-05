1+1: украинская певица стала «Лучшим российским артистом» по версии MTV

Украинская певица Maruv победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «Лучший российский артист». Как передаёт «1+1», в феврале этого года Maruv выиграла украинский национальный отбор на Евровидение, но певицу начали критиковать из-за запланированных гастролей в России. После этого она отказалась подписывать контракт с организатором конкурса.
Напела от России на европейскую премию: украинская певица Maruv победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «Лучший российский артист». Церемония награждения в этом году проходила в испанской Севилье. На престижные награды почти в 50 номинациях претендовали сольные исполнители и музыкальные коллективы со всего мира.
В феврале этого года Maruv выиграла национальный отбор на Евровидение, но певицу начали критиковать из-за запланированных гастролей в России. После этого она отказалась подписывать контракт с организатором конкурса.
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