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1+1: украинская певица стала «Лучшим российским артистом» по версии MTV

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинская певица Maruv победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «Лучший российский артист». Как передаёт «1+1», в феврале этого года Maruv выиграла украинский национальный отбор на Евровидение, но певицу начали критиковать из-за запланированных гастролей в России. После этого она отказалась подписывать контракт с организатором конкурса.

Напела от России на европейскую премию: украинская певица Maruv победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «Лучший российский артист». Церемония награждения в этом году проходила в испанской Севилье. На престижные награды почти в 50 номинациях претендовали сольные исполнители и музыкальные коллективы со всего мира. 

В феврале этого года Maruv выиграла национальный отбор на Евровидение, но певицу начали критиковать из-за запланированных гастролей в России. После этого она отказалась подписывать контракт с организатором конкурса.
 
Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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