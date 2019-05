Euronews: финал Евровидения укомплектован с участием России

После второго полуфинала в Тель-Авиве определились имена всех участников финального этапа Евровидения. Россиянин Сергей Лазарев с песней Scream также продолжит борьбу за хрустальный микрофон, передаёт Euronews. Финальное шоу Евровидения будет проходить вечером в субботу.

Имена десяти конкурсантов, десяти счастливчиков, которые продолжат борьбу за победу на Евровидении, известны! В четверг в Тель-Авиве прошёл второй полуфинал международного песенного конкурса.



Как и предрекали букмекеры, их фаворит Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade вышел в гранд-финал. Конкуренцию ему может составить шведский исполнитель Йон Лундвик с песней в стиле госпел Too Late For Love. В финале — Тамара Тодевска из Северной Македонии с гимном феминизму Proud. Зрителям и жюри полюбился норвежский йойк в исполнении трио Keiino.



Во второй раз штурмующий Евровидение россиянин Сергей Лазарев с песней Scream продолжает борьбу за хрустальный микрофон. Как и Чингиз из Азербайджана с композицией Truth и чуть ли не самым зрелищным номером этого года.



Дальше проходит датчанка Леонора, спевшая на нескольких языках Love Is Foreve. Яркую, стильную постановку на заводную песню Chameleon представила Микела из Мальты. Балладу на родном языке Ktheju Tokës ещё раз в финале споёт албанка Джонида Малики. Последнюю путёвку в субботний финал зажигательными танцами под ритмы She Got Me завоевал Лука Хэнни из Швейцарии.



Дата выхода в эфир 16 мая 2019 года.