СТРАНА: рокеры из Uriah Heep собрались с концертами в «российские» Киев и Минск

Британские музыканты из группы Uriah Heep анонсировали два концерта в Минске и Киеве. Однако, как сообщает «СТРАНА», в своём официальном сообществе они назвали эти города российскими, на что обратили внимание пользователи интернета.
Легендарная британская рок-группа Uriah Heep объявила о концертах в Киеве и Минске. Однако, как пишет «СТРАНА», на странице в Facebook Украину и Белоруссию назвали Россией.
«Ещё две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — Минск, Белоруссия, Prime Hall», — написано в анонсе в официальном сообществе коллектива.
В комментариях под постом поклонники группы стали поправлять модератора сообщества, уточняя, что Белоруссия и Украина — это независимые страны.
«Уважаемый модератор. Киев (Kyiv) — это Украина, Минск — это Белоруссия. Обе независимые страны, а не Российская Федерация», — написал Юрий Витовский.
«#KyivNotKiev, но самое главное: и Украина, и Белоруссия являются независимыми странами и не являются частью Российской Федерации», — отметил Алексей Штанько. Как отмечает издание, пост опубликован более 20 часов назад, но правки в анонс так и не были внесены.
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