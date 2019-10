Sun: экс-солист Blink-182 занялся охотой на пришельцев и пообещал НЛО-сенсацию

Бывший солист поп-панк-группы Blink-182 Том Делонг теперь не столько поёт, сколько пытается поймать пришельцев. Как сообщает The Sun, организация «охотников за НЛО», которую финансирует экс-музыкант и которая прославилась публикацией нашумевших и подлинных видео пилотов ВМС США с неизвестными летающими объектами, готовит новую внеземную сенсацию.

Американская организация любителей НЛО, которую финансирует бывший солист известной поп-панк-группы Blink-182 Том Делонг, утверждает, что к ней попали некие «инородные материалы» — не исключено, что с инопланетного корабля, сообщает The Sun.

Как отмечает британский таблоид, в 2017 году покинувший группу музыкант стал одним из основателей организации To the Stars Academy of Arts and Sciences (Академия наук и искусств «К звёздам»), главной целью которой стало изучение явлений НЛО. Наибольшую известность этой команде принесло обнародование секретных видеозаписей с неизвестными летающими объектами, сделанных американскими военными лётчиками в 2014—2015 годах. Недавно ВМС США подтвердили достоверность этих материалов.

В одном из интервью американским СМИ Делонг и его коллега намекнули, что их организация готовит новую большую сенсацию, и на вопрос журналиста, не получила ли группа «пробы инородных материалов», может быть, от пришельцев, ответили: «Конечно». Впрочем, The Sun подчёркивает, что больше никаких деталей «охотники за пришельцами» пока раскрывать не стали, так что неизвестно, о каких именно «материалах» идёт речь.

Газета обращает внимание, что в июле To the Stars Academy of Arts and Sciences уже делала заявление касательно «инородных» образцов. Так, на странице организации в Twitter было опубликовано сообщение, что она займётся исследованием материалов, структура которых отлична «от всех известных существующих материалов военного или коммерческого применения».

Пока никаких результатов команда разглашать не готова, поскольку хочет удостовериться в максимально научном подходе, включая химический и молекулярный анализы исследуемых образцов, проводимые самыми авторитетными специалистами. Как добавляет газета, неясно, какие именно эксперты проводят исследования и будут ли у этих работ рецензенты.

«Всё, что нам известно: этот проект — бомбическая смесь учёных и поп-звёзд», — резюмирует The Sun.