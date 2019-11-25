Климкин: России нужен весь юг Украины

Россия не остановится на Крыме и Донбассе, ей нужен весь юг Украины, уверен Павел Климкин. Как сообщает «Телеканал новин 24», экс-глава МИД Украины добавил, что Москва хочет через данный регион иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не остановится на Крыме и Донбассе, ей нужен весь юг Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», Климкин добавил, что это нужно Москве для того, чтобы через Чёрное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

«Россия будет очень последовательно работать над получением контроля над югом Украины. Предотвратить это является одной из наших главных задач», — подчеркнул экс-глава МИД.

Как напоминает канал, ранее начальник Генерального штаба вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым для Кремля является вовсе не местом отдыха россиян. По мнению Хомчака, полуостров нужен России, чтобы иметь контроль над Средиземноморьем и запугивать всю Европу и Северную Африку.