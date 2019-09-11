112: против Порошенко и Климкина открыли уголовное дело

Украинское Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина. Как сообщает «112 Украина», расследование касается возможного злоупотребления служебным положением.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Как пишет «112 Украина», об этом стало известно из выписки из Единого реестра досудебных расследований Украины.
«Друзья, как нам стало известно, 23 августа НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Если мы не ошибаемся, это первое дело НАБУ по Порошенко», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Как отмечает издание, расследование касается возможного злоупотребления служебным положением.
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