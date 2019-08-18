СТРАНА: американский бизнесмен обвинил Порошенко в хищении $8 млрд

Американский бизнесмен и инвестор в украинскую экономику Сэм Кислин заявил, что за время президентства Пётр Порошенко незаконно вывел из страны не менее $8 млрд. Как пишет «СТРАНА.ua», Кислин уверен, что Порошенко ответит за всё, в том числе, имуществом и деньгами.

Пётр Порошенко за свой президентский срок вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом «СТРАНЕ.ua» заявил американский миллиардер из Одессы и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин.

«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через гос компанию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн», — заявил Кислин.

На вопрос журналиста о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает и вернет, но примерно $5 млрд.

«Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули на Украине. Из $8 млрд, которые Порошенко украл, реально вернуть — приблизительно $5 млрд. И возвращать будет по решению судов государство Украина — из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за всё, имуществом и деньгами», — сообщил бизнесмен.