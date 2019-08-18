СТРАНА: американский бизнесмен обвинил Порошенко в хищении $8 млрд

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Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы Energetyka24
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После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.
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Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту
Совершён первый тестовый рейс из московского Внукова в новый саратовский аэропорт Гагарин.
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СМИ: Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ, где продолжит готовиться к бою с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ, где продолжит подготовку к титульному поединку с американцем Дастином Порье.
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Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
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Игнатьев объяснил, чем Сёмин лучше Арсена Венгера
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев заявил, что не верит в слухи о возможном назначении Арсена Венгера на должность главного тренера «Локомотива».
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Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе
Бывший украинский депутат Алексей Журавко опубликовал документы, по его словам, свидетельствующие о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
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У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
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Игнатьев: самолюбие Смолова задето после покупки Джорджевича
Экс-наставник столичного «Локомотива» и сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил игру форварда красно-зелёных Фёдора Смолова.
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Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения
Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
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Глава комитета по этике РФС о Семаке: такие слова не красят этого специалиста
Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев прокомментировал оскорбления главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес судей, работавших в матче с «Ахматом».
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Президент Афганистана возложил вину за взрыв в Кабуле на талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что участникам радикального движения «Талибан»* «не удастся снять с себя вину» за взрыв на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и 182 получили ранения.
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Силкин: «Динамо» надо идти ва-банк, а они держат новых футболистов в запасе
Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы новичка бело-голубых Максимилиана Филиппа появиться на поле в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
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Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать «экономического чуда».
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Силкин заявил, что Лещук может сыграть лучше Шунина в матче с «Локомотивом»
Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы своей бывшей команды в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
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Глушаков: журналисты сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил о предвзятом отношении со стороны прессы к себе.
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В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР
В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.
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Политолог оценил слова Порошенко о «страхах» России
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, чего «боится Россия».
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СМИ: Кавани согласился перейти в клуб Бэкхема в MLS
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани договорился о контракте с клубом «Интер Майами», который входит в Высшую футбольную лигу (MLS).
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В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
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Джокович: перед Медведевым надо снять шляпу
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Цинциннати.
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Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Нурмагомедов прокомментировал поражение Кормье от Миочича
Российский борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поддержал Даниэля Кормье после поражения от Стипе Миочича и потери титула чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Слуцкий поддержал Головина после крупного поражения «Монако»
Российский тренер Леонид Слуцкий выступил с поддержкой в адрес своего бывшего подопечного Александра Головина.
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При взрыве на севере Афганистана погибли не менее 11 человек
В результате взрыва бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана погибли не менее 11 человек.
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Зе Луиш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу
Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий в составе «Порту», оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу.
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Экс-игрок «Барселоны» Хави выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший игрок «Барселоны» Хави выиграл первый трофей за свою тренерскую карьеру.
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Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
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Медики: трое палестинцев погибли на границе сектора Газа
Трое палестинцев погибли, попав под обстрел израильских военных на границе сектора Газа.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
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Диас победил Петтиса в первом за три года поединке
Бывший чемпион UFC Нейт Диас одержал победу над Энтони Петтисом в рамках турнира UFC 241 в Анахайме.
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Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Это второе землетрясение в данном регионе за последние несколько часов.
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The National Interest оценил развитие флота России
Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
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В Иркутской области снесут более 4 тысяч пострадавших из-за паводков домов
Власти Иркутской области приняли решение о сносе более 4 тыс. домов, которые пострадали из-за летних паводков в регионе.
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В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в здание.
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Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолёт с неработающими двигателями в поле вблизи аэропорта Жуковский 15 августа.
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В Приморье начали эвакуацию людей из-за паводка после тайфуна
Власти Приморского края приступили к эвакуации жителей региона из-за паводка, который был вызван тайфуном «Кроса».
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Глава МИД ФРГ оценил соглашение о переходном периоде в Судане
Глава МИД ФРГ Хайко Маас оценил подписание переходным военным советом Судана и оппозиционной коалицией соглашения о переходном периоде в стране.
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В Москве 18 августа ожидается до +22 °С
В Москве в воскресенье, 18 августа, ожидается до +22 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге
Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере по ошибке оскорбил своего же сторонника.
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63
Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы в столице Афганистана возросло до 63.
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Один человек погиб при падении самолёта на дом в США
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения самолёта Cessna 303 на жилой дом недалеко от американского города Покипси.
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В МЧС сообщили об увеличении числа подтопленных домов в Хабаровске
В МЧС по Хабаровскому краю заявили об увеличении числа подтопленных домов в Хабаровске за прошедшие сутки.
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Президент Аргентины назначил нового главу Минфина
Президент Аргентины Маурисио Макри назначил министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу главой Минфина страны.
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В Минобороны назвали число посетивших АрМИ-2019
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали, сколько человек посетили V Армейские международные игры.
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Американская ведущая погибла в результате крушения самолёта
Американская ведущая Нэнси Паркер погибла в результате крушения самолёта в Новом Орлеане.
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Источник: при взрыве во время свадьбы в Кабуле погибли 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва, который произошёл во время свадебной церемонии в столице Афганистана.
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Порошенко назвал «страхи» России
Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия.