СТРАНА: на Порошенко завели дело из-за поездки на Мальдивы

На Украине возбудили уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Как передаёт «СТРАНА», Порошенко фигурирует в деле относительно использования поддельных документов для совершения данной поездки.
В Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил известный юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.
Как рассказал Портнов, Порошенко фигурирует в делах относительно использования поддельных документов для совершения этой поездки. Помимо этого, в рамках дела, как пишет Портнов, следователи поставили цель «определить новые оффшоры, собственность, активы и счета Порошенко».
«Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародёрства», — заявил Портнов.
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